Scienza, Enea brevetta “Bioaermac”: nuovo materiale edile economico e super isolante

Un materiale innovativo per l’edilizia dai costi competitivi, dotato di alti livelli di isolamento termico e acustico, grande resistenza al fuoco e alle sollecitazioni meccaniche e con caratteristiche tali da renderlo adatto ad essere utilizzato in altri settori. E’ quanto hanno brevettato con il nomei ricercatoriche lo hanno sviluppato nell’ambito del progetto Innced, finanziato dal PoC ENEA 2019, in collaborazione con., azienda italiana leader mondiale nella produzione di derivati inorganici del fluoro. “Nel settore edilizio, sia per edifici di nuova costruzione che per attivita’ di restauro e ripristino, l’affidabilita’ e l’efficacia di un manufatto dipendono da requisiti tecnici, quali la resistenza al fuoco, la capacita’ di isolamento termo-acustico, la leggerezza, la resistenza agli urti; non solo quindi dalla prestazione meccanica dei materiali, che per lungo tempo e’ stato l’unico parametro di valutazione”, spiegae ideatore del brevetto insieme ai colleghi di un team multidisciplinare composto dadei dipartimenti di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili e di Sostenibilita’ dei sistemi produttivi e territoriali.

“Per i materiali sono importanti anche ulteriori requisiti in termini di sostenibilita’ ambientale ed economica come la durabilita’, la salubrita’, il recupero delle risorse e la possibilita’ di riciclo a fine vita. Nello sviluppo del brevetto abbiamo considerato ognuno di questi aspetti”, aggiunge De Fazio. Nel materiale brevettato e’ stato utilizzato un sottoprodotto del ciclo produttivo dell’acido fluoridrico, l’anidrite, che costituisce uno dei principali asset di Fluorsid, mentre il miglioramento delle prestazioni energetiche e’ stato il fulcro della ricerca Enea sui materiali compositi per l’edilizia. “Il prototipo di materiale innovativo per il settore edilizio ha un TRL4, possiede caratteristiche prestazionali allineate e in alcuni casi migliori di quelli dei competitor sul mercato e costituisce la base della collaborazione con Fluorsid, finalizzata a un ulteriore sviluppo della ricerca condotta fino a TRL6, ovvero come tecnologia dimostrata all’interno di un impianto pilota”, conclude De Fazio. “Fluorsid crede fortemente nella ricerca finalizzata allo sviluppo di prodotti innovativi e sostenibili”, spiega Luca Pala, Direttore Ricerca & Sviluppo di Fluorsid. “La collaborazione con Enea – aggiunge – permette di puntare alla realizzazione, nel prossimo futuro, di un manufatto altamente prestante e sostenibile, ottenuto con forte risparmio di anidride carbonica. Siamo convinti che questo tipo di progetti sia cruciale per costruire sinergicamente un futuro migliore per tutti, improntato al rispetto dell’ambiente e all’individuazione di alternative in grado di ridurre gli impatti”.