Scienza, Epique fa da apripista in Europa per un computer quantistico fotonico

Fare da apripista per un computer quantistico europeo basato su fotoni, i quanti di luce: e’ la sfida di Epique, il progetto di ricerca finanziato con 10.340.000 di euro dalla Commissione Europea realizzato da 18 partner di 12 paesi e guidati da Sapienza Universita’ di Roma e che ha preso il via ieri con il kick-off meeting. “L’importante risultato ottenuto con il finanziamento del progetto Epique coordinato dal professor Fabio Sciarrino, a cui vanno i piu’ sinceri complimenti per il prestigioso riconoscimento ottenuto, e’ una ulteriore conferma – dichiara la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni – dell’impegno dell’Ateneo nell’ambito delle tecnologie quantistiche. Questo progetto si aggiunge ad altre iniziative che vedono Sapienza quale centro di eccellenza del settore, come leader dello Spoke sulle tecnologie fotoniche nell’ambito del partenariato finanziato dal Pnrr sulle quantum technologies, e come partner dello Spoke sul Quantum Computing della fondazione Icsc. Un nuovo successo per la nostra comunita’ che conferma la sempre crescente attenzione verso l’ecosistema europeo della ricerca”. I computer quantistici sono una delle più promettenti tecnologie del futuro, macchine potenzialmente capaci di risolvere problemi impossibili anche per i più potenti supercomputer, ma si tratta di dispositivi in fase prototipale e sono ancora molte le possibili strade di sviluppo. Tra le piu’ promettenti c’e’ quella basata sulla luce: l’uso di fotoni nel ruolo di qubit. Proprio per studiare in modo approfondito il potenziale offerto dallo sviluppo di piattaforme di calcolo quantistico fotonico nasce Epique – European Photonic Quantum Computer, un progetto che punta a fare da apripista in un ambito con ampi margini di sviluppo. Prototipi di computer quantistici basati su tecnologie fotoniche hanno dimostrato in questi anni importanti punti di forza, in particolare quelli di avere una bassa decoerenza dei qubit che permette di minimizzare la perdita dell’informazione, una semplice infrastruttura che non richiede di operare a temperature vicine allo zero come nei processori a superconduttori e una naturale integrazione con i sistemi di comunicazione a fibra ottica per la creazione di reti. Ben 3 delle 4 dimostrazioni ad oggi pubblicate di quantum advantage – ossia la capacità di eseguire un processo di calcolo di fatto impossibile per un computer tradizionale – sono state ottenute usando tecnologie fotoniche.

Tuttavia, i risultati esistenti sono stati spesso limitati da apparati ingombranti e difficili da scalare. Riconoscendo il potenziale di questo percorso tecnologico, Epique punta ora a raccogliere le tante realta’ europee, sia il mondo accademico che le Piccole e Medie Imprese, gia’ oggi tra i leader al mondo in vari settori delle tecnologie fotoniche, per arrivare alla realizzazione di una piattaforma quantistica fotonica di uso generale. Epique puntera’ allo sviluppo di 3 diversi prototipi dimostrativi di computer quantistici fotonici a decine di qubits e ad aprire la strada verso una piu’ ambiziosa piattaforma quantistica di oltre 1.000 qubits.