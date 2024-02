Scienza, fibre con elettronica incorporata: così i cappelli potranno “vedere” i semafori

Un nuovo metodo promette di realizzare fibre con elettronica incorporata, che potrebbero avere applicazioni nell’elettronica indossabile. A rivelarlo uno studio internazionale pubblicato su Nature. Le potenziali applicazioni includono cappelli in grado di percepire i cambiamenti dei semafori, che potrebbero essere d’ausilio per le persone ipovedenti, e dispositivi flessibili per il monitoraggio del cuore. L’elettronica indossabile in grado di rilevare ed elaborare segnali puo’ essere realizzata con fibre che incorporano dispositivi semiconduttori. Tuttavia, nel corso del processo di fabbricazione possono insorgere difetti che limitano le prestazioni di queste fibre. Lei Wei, dell’Universita’ Tecnologica di Nanyang, Singapore, e i suoi colleghi hanno studiato il processo di fabbricazione delle fibre per identificare come si formano le fratture e i difetti. Utilizzando queste informazioni, hanno modificato le tecniche di lavorazione e la combinazione di semiconduttori e materiali delle fibre per produrre fibre flessibili ad alte prestazioni con proprieta’ optoelettroniche. Per dimostrare le capacita’ di questi materiali, gli autori hanno realizzato una serie di dispositivi sperimentali. Ad esempio, i segnali luminosi rilevati dal cappello, sviluppato dalla squadra di scienziati, vengono trasmessi a un telefono cellulare che avvisa l’utente quando il semaforo passa dal rosso al verde. Gli autori hanno anche intrecciato le fibre in un braccialetto per realizzare un monitor cardiaco indossabile con prestazioni simili a quelle dei dispositivi disponibili in commercio, ma con il vantaggio di adattarsi meglio al polso rispetto ai sensori rigidi. Le fibre dimostrano una buona resistenza alla compressione e sono impermeabili, il che le rende adatte ad applicazioni subacquee. “Un vantaggio di questa tecnologia e’ la sua disponibilita’ per l’industria”, hanno sottolineato Xiaoting Jia e Alex Parrott, della Virginia Tech, Blacksburg, Stati Uniti. “Lo strumento che produce le fibre include un dispositivo per il disegno delle fibre che viene utilizzato per produrre fibre ottiche commerciali nell’industria delle telecomunicazioni”, hanno aggiunto Jia e Parrott. “Una volta generate, le fibre possono essere lavorate a maglia o intrecciate con strumenti gia’ ampiamente utilizzati nell’industria tessile”, hanno precisato Jia e Parrott. “Il lavoro consente di fare un balzo in avanti verso l’incorporazione di microcomputer negli indumenti di tutti i giorni”, hanno concluso Jia e Parrott.