Scienza, fossile di 220 milioni di anni ricostruisce l’origine degli anfibi

E’ stato scoperto un fossile risalente a 220 milioni di anni fa che può aiutare a ricostruire le ancora misteriose origini degli anfibi. Sono i più antichi resti di Ceciliano, una famiglia di anfibi priva di zampe che somiglia a un verme ma con molte delle caratteristiche tipiche di rane e salamandre. Ad analizzarlo è stato un gruppo di ricercatori guidato da Ben Kligman del Virginia Tech College di Scienza che ha pubblicato lo studio su Nature. I Ceciliani sono una famiglia di anfibi esistente ancora oggi e vivono generalmente nel terreno cibandosi di vermi. Nonostante si ritenga che questi anfibi abbiano origini molto antiche, si conoscono pochissime tracce fossili, una decina in totale, soprattutto per la loro piccola dimensione; i più antichi risalivano finora a 183 milioni di anni fa. Analizzando al microscopio campioni provenienti dal Parco Nazionale della Foresta Pietrificata negli Stati Uniti i ricercatori si sono ora imbattuti in fossili di almeno 35 milioni di prima, risalenti all’epoca del Triassico (tra 250 e 200 milioni di anni fa). “I Ceciliani fossili sono straordinariamente rari e vengono trovati accidentalmente quando i paleontologi cercano i fossili di altri animali più comuni. La nostra scoperta – ha commentato Kligman -è stata totalmente inaspettata e ha trasformato il percorso dei miei interessi scientifici”. La nuova specie denominata Funcusvermis mostra una serie di caratteristiche differenti rispetto ai Ceciliani successivi e moderni, non risulta ad esempio idoneo a scavare il terreno, e permette di aggiungere un elemento fondamentale per ricostruire la complessa storia evolutiva dei primi anfibi.