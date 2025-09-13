Scienza, “Fossili, denti e artigli”: spettacoli interattivi a Bagnoli

Nel weekend del 13 e 14 settembre, Città della Scienza di Napoli si prepara ad accogliere visitatori di tutte le età con un ricco programma di eventi pensati per divertire, stupire e far scoprire la scienza in modo coinvolgente. Questo spazio scientifico, simbolo di cultura e innovazione, si trasforma in una vera e propria festa della scoperta, dove il gioco e l’apprendimento si intrecciano per stimolare la curiosità di grandi e piccini. Durante le giornate di sabato e domenica, con il Museo Corporea, la Mostra Insetti & Co. e il Planetario, i protagonisti saranno i “Science Show”, veri e propri spettacoli scientifici interattivi che invitano a esplorare meraviglie naturali e fenomeni sorprendenti. Alle 11:30 prenderà vita “Giochi di Scienza”, un’attività dedicata a rivelare i segreti nascosti dietro ai giochi più semplici, mostrando come elementi naturali e materiali comuni possano trasformarsi in sorprendenti esperimenti di chimica e fisica. Un modo divertente e brillante per comprendere la scienza giocando, rievocando quella capacità di stupore tipica dell’infanzia che invita a guardare il mondo con occhi nuovi. Nel pomeriggio, alle 15:00, sarà la volta di “Fossili: Denti e Artigli”, uno spettacolo dedicato ai predatori più temibili e alle loro straordinarie strategie di sopravvivenza. Attraverso spiegazioni coinvolgenti, i visitatori scopriranno gli adattamenti e le strutture affilate che hanno permesso a questi animali di dominare i loro habitat, in un viaggio scientifico che accende l’immaginazione e alimenta la meraviglia. Le attività, pensate in formato famiglia, invitano tutti a partecipare attivamente, creando un dialogo intergenerazionale che unisce educazione e intrattenimento. Città della Scienza conferma così il suo ruolo di polo culturale e scientifico, aperto a turisti e cittadini, per vivere un weekend all’insegna della curiosità, della conoscenza e del divertimento. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 16, pronto ad accogliere chi desidera trascorrere un fine settimana diverso, ricco di eventi unici e di energia positiva, immersi nelle meraviglie della scienza.