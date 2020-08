Scienza, fotoni per creare nuovi atomi artificiali: un italiano guida il team di ricerca

Un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell’università di Southampton, ha svelato un nuovo modo per legare due particelle simili a elettroni caricate negativamente. Il risultato della ricerca dimostra la possibilità di progettare nuovi atomi artificiali, ampliando notevolmente l’elenco dei materiali disponibili per applicazioni scientifiche e tecnologiche. Le cariche elettriche positive e negative si attraggono, formando atomi, molecole e tutto cio’ che di solito chiamiamo materia. Tuttavia, le cariche negative si respingono a vicenda e, per formare oggetti legati simili ad atomi, e’ necessaria una “colla extra” per compensare questa repulsione elettrostatica e legare insieme le particelle. In quest’ultimo studio, pubblicato sulla rivista Nature Physics, un team internazionale, guidato dal professore Simone De Liberato della School of Physics and Astronomy dell’universita’ di Southampton, ha dimostrato per la prima volta che i fotoni, le particelle che compongono la luce, possono essere utilizzati per incollare insieme le cariche negative, creando una nuova forma di materia che hanno chiamato “Photon Bound Exciton”. “Il risultato fattuale – ha spiegato all’agenzia Dire il professore De Liberato – e’ quello di aver creato una nuova forma di atomo artificiale stabilizzato usando fotoni, il Photon Bound Exciton. Il tutto e’ basato sulla capacita’ di confinare i fotoni in volumi estremamente piccoli, in modo tale che la densita’ energetica di un singolo fotone sia abbastanza grande da modificare le funzioni d’onda degli elettroni. Un exciton (eccitone) è molto simile a un atomo di idrogeno, con una carica positiva legata a una carica negativa, ma in cui le cariche sono dentro un materiale semiconduttore. Tanti dispositivi optoelettronici oggi di uso comune sono basati sulla fisica degli eccitoni. Noi abbiamo preso materiale in cui l’interazione tra le cariche non riesce a legarle e gli eccitoni, quindi, non esistono. Racchiudendo il materiale tra due specchi d’oro che intrappolano i fotoni, abbiamo mostrato che possiamo invece creare degli eccitoni stabilizzati dai fotoni. Da qui il nome, Photon Bound Exciton: eccitone tenuto assieme dai fotoni”.