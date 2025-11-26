Scienza, fulmini nell’atmosfera di Marte: arrivano le prime prove dirette

Per la prima volta sono state rilevate scariche elettriche su Marte, secondo uno studio pubblicato su Nature e basato sui dati del rover Perseverance della Nasa. La ricerca, guidata da Baptiste Chide dell’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie di Tolosa, ha analizzato 28 ore di registrazioni acustiche ed elettriche raccolte in due anni marziani, individuando 55 eventi compatibili con fenomeni di tipo triboelettrico.

I segnali sono stati registrati durante condizioni di vento intenso e in due incontri ravvicinati con vortici di polvere, suggerendo che l’attività elettrica si verifica soprattutto durante il sollevamento locale delle particelle e non nelle stagioni globalmente polverose. Gli autori indicano che la maggior parte degli eventi è avvenuta nel 30 per cento dei venti più forti osservati dal rover. Secondo gli scienziati, la presenza di scariche potrebbe modificare l’ambiente chimico superficiale aumentando le condizioni ossidanti e influenzando la conservazione di molecole organiche, un aspetto rilevante per gli studi sull’abitabilita’. L’attività elettrica potrebbe inoltre rappresentare un rischio per strumentazione e future missioni con equipaggio. La ricerca suggerisce la necessita’ di modelli atmosferici piu’ accurati e strumenti dedicati alla misurazione delle scariche, per quantificare la frequenza e l’intensita’ dei fenomeni elettrici marziani. Gli autori ritengono che il nuovo quadro contribuira’ a comprendere la dinamica delle tempeste di polvere e a pianificare la protezione delle missioni robotiche e umane.