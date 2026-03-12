Scienza, geni, proteine, RNA e reazioni: simulata al computer l’intera vita di una cellula

Per la prima volta un gruppo di ricercatori e’ riuscito a simulare al computer l’intero ciclo di vita di una cellula, dalla replicazione del DNA alla produzione di proteine fino alla crescita e alla divisione. Il risultato e’ stato ottenuto da un team guidato da Zan Luthey-Schulten dell’University of Illinois Urbana-Champaign, con collaborazioni della Harvard Medical School e del Boston Children’s Hospital, ed e’ pubblicato sulla rivista Cell. Gli scienziati hanno costruito un modello tridimensionale dinamico capace di riprodurre il comportamento di tutte le molecole presenti all’interno di una cellula nel corso dell’intero ciclo cellulare. La simulazione include geni, proteine, RNA e reazioni chimiche che governano i processi fondamentali della vita cellulare.

Per rendere il problema computazionalmente gestibile, il team ha utilizzato una cosiddetta cellula minima, un batterio modificato sviluppato dal J. Craig Venter Institute. Questa cellula, denominata JCVI-syn3A, possiede un genoma ridotto con meno di 500 geni, contenente solo le funzioni essenziali necessarie per replicare il DNA, crescere e dividersi. Secondo gli autori, la simulazione e’ stata realizzata con risoluzione nanometrica, consentendo di osservare come ogni componente della cellula interagisce nel tempo con gli altri. Il modello ha permesso di riprodurre con precisione il ciclo cellulare completo, che nella simulazione dura circa 105 minuti, un valore molto vicino a quello osservato sperimentalmente. In test ripetuti con condizioni iniziali leggermente diverse, la durata simulata del ciclo cellulare si discostava in media di circa due minuti rispetto a quella reale. Il lavoro ha richiesto anni di sviluppo, grandi quantita’ di dati sperimentali e l’utilizzo di infrastrutture di supercalcolo, tra cui il sistema Delta dell’University of Illinois.

Uno degli aspetti piu’ complessi e’ stato simulare processi che avvengono contemporaneamente in diverse parti della cellula, come la replicazione del DNA, il metabolismo e la sintesi delle proteine. Per migliorare le prestazioni computazionali, i ricercatori hanno utilizzato unità di calcolo grafiche separate (GPU) per gestire i diversi processi cellulari. Secondo Luthey-Schulten, la possibilità di osservare in modo integrato l’intero funzionamento della cellula apre nuove prospettive nello studio dei sistemi biologici. “Abbiamo un modello di cellula completa che puo’ prevedere simultaneamente molte proprieta’ cellulari”, ha spiegato la ricercatrice. “Se si vuole capire cosa accade nel metabolismo dei nucleotidi, per esempio, e’ possibile osservare nello stesso momento anche la replicazione del DNA e la formazione dei ribosomi”. Gli autori sottolineano che questo tipo di simulazioni puo’ funzionare come un laboratorio virtuale, permettendo di analizzare in un unico modello fenomeni biologici che normalmente richiederebbero centinaia di esperimenti separati. Secondo il team, il nuovo approccio potrebbe contribuire a migliorare la comprensione dei meccanismi fondamentali della vita cellulare, offrendo uno strumento per studiare processi biologici complessi e guidare future ricerche in biologia molecolare e sintetica.