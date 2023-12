Scienza, gli antichi mattoni d’argilla rivelano il campo magnetico terrestre di 3mila anni fa

Antichi mattoni con i nomi dei re mesopotamici hanno fornito importanti informazioni su una misteriosa anomalia del campo magnetico terrestre di 3.000 anni fa. Lo rivela un nuovo studio condotto da ricercatori dell’UCL, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. La ricerca descrive come i cambiamenti del campo magnetico terrestre si siano impressi sui grani di ossido di ferro all’interno di antichi mattoni di argilla e mostra come gli scienziati siano riusciti a ricostruire questi cambiamenti dai nomi dei re iscritti sui mattoni. Il gruppo di ricerca spera che l’uso di questo ‘archeomagnetismo’, che cerca le firme del campo magnetico terrestre negli oggetti archeologici, possa migliorare la storia del campo magnetico terrestre e aiutare a datare meglio i manufatti che prima non potevano. “Spesso dipendiamo da metodi di datazione come le date al radiocarbonio per avere un’idea della cronologia nell’antica Mesopotamia”, ha dichiarato Mark Altaweel, dell’UCL Institute of Archaeology e coautore dello studio. “Tuttavia – ha aggiunto Altaweel – alcuni dei resti culturali più comuni, come i mattoni e le ceramiche, non possono essere facilmente inquadrati cronologicamente perché non contengono materiale organico”. “Il lavoro contribuisce a creare un’importante guida di base per delineare la linea temporale di questi oggetti e permette così di beneficiare della datazione assoluta tramite l’archeomagnetismo”, ha continuato Altaweel. Il campo magnetico terrestre si indebolisce e si rafforza nel tempo, con cambiamenti che imprimono una firma distinta sui minerali caldi, che sono sensibili al campo magnetico. La squadra di scienziati ha analizzato la firma magnetica latente nei grani di minerali di ossido di ferro incorporati in 32 mattoni di argilla, provenienti da siti archeologici della Mesopotamia, che oggi si identifica nell’odierno Iraq. La forza del campo magnetico del pianeta è stata impressa sui minerali quando sono stati cotti per la prima volta dai fabbricanti di mattoni migliaia di anni fa.