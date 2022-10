Scienza, Homo Sapiens e Neanderthal: una convivenza durata 2000 anni

Esseri umani moderni e Neanderthal potrebbero aver convissuto in Francia e nella Spagna settentrionale per un periodo compreso tra 1.400 e 2.900 anni. Descritta sulla rivista Scientific Reports, questa ipotesi e’ stata formulata dagli scienziati dell’Universita’ di Leiden. Il team, guidato da Igor Djakovic, ha analizzato 56 manufatti realizzati dalle due specie, provenienti da 17 siti archeologici in Francia e Spagna settentrionale. I campioni erano stati datati al radiocarbonio utilizzando una serie di tecniche moderne per ottenere risultati piu’ precisi. Gli autori hanno stimato gli intervalli di date in cui i gruppi umani erano stati presenti nei siti sviluppando delle modellazioni utili a riempire i gap della documentazione archeologica. Grazie a questo approccio, gli autori hanno scoperto che i manufatti tipici dei Neanderthal sembrano apparsi per la prima volta tra 45.343 e 44.248 anni fa, per poi essere sostituiti tra 39.894 e 39.798 anni fa. La prima comparsa di reperti realizzati dagli esseri umani risale a un arco di tempo compreso tra 42.653 e 42.269 anni fa. Questo lavoro, concludono gli autori, suggerisce che i due lignaggi sembrano aver convissuto per un periodo compreso tra 1.400 e 2.900 anni, anche se non e’ chiaro se sara’ necessario condurre ulteriori approfondimenti per sapere se in questo arco di tempo le due specie abbiano interagito tra loro.