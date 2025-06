Scienza, i coralli fossili rivelano l’innalzamento del livello del mare

I coralli fossili, appartenenti a specie che vivono in acque poco profonde, hanno fornito dati preziosi sulle variazioni del livello del mare, evidenziando tre distinti e rapidi impulsi di innalzamento nel corso di 6mila anni, intervallati da periodi di abbassamento. Lo rivela uno studio guidato da Andrea Dutton, dell’Universita’ del Wisconsin-Madison, insieme alla dottoranda Karen Vyverberg, dell’Universita’ della Florida e a un gruppo internazionale di ricercatori, pubblicato sulla rivista Science Advances. La ricerca si basa sull’analisi di coralli fossili rinvenuti nelle isole Seychelles, che hanno permesso di ricostruire con precisione i livelli del mare durante l’Ultimo Interglaciale, circa 122mila-123mila anni fa, un periodo con temperature globali simili a quelle attuali. I cambiamenti identificati dai coralli fossili riflettono dinamiche rapide e complesse delle calotte polari della Groenlandia e dell’Antartide, suggerendo che il volume del ghiaccio e il livello del mare possono variare in modo molto piu’ dinamico e brusco di quanto si pensasse. Un elemento chiave emerso dallo studio e’ che, a differenza dell’Ultimo Interglaciale, oggi il riscaldamento avviene simultaneamente in entrambi gli emisferi, il che potrebbe portare a un innalzamento del livello del mare ancora piu’ pronunciato rispetto al passato. Inoltre, la scoperta che una calotta glaciale nordamericana potrebbe essere esistita piu’ a lungo del previsto durante quel periodo caldo indica che l’Antartide potrebbe essere piu’ sensibile al riscaldamento globale di quanto riconosciuto finora. “Basandosi solo sul riscaldamento gia’ avvenuto, il livello medio del mare potrebbe aumentare in futuro di oltre 10 metri, con gravi implicazioni per le comunita’ costiere – ha detto Dutton – tuttavia, la ricerca evidenzia anche che la societa’ ha gli strumenti per mitigare questi impatti, riducendo rapidamente le emissioni di gas serra per evitare gli scenari peggiori”. In sintesi, lo studio offre una nuova prospettiva sull’innalzamento del livello del mare in un mondo che si riscalda, evidenziando la possibilita’ di cambiamenti piu’ rapidi e intensi rispetto alle attuali proiezioni, e sottolinea l’importanza di azioni urgenti per la gestione del rischio costiero e la politica climatica.