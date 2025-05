Scienza, i misteri del fondale marino profondo: ne conosciamo solo lo 0,001 per cento

Negli ultimi 70 anni, l’essere umano e’ stato in grado di esplorare visivamente meno dello 0,001 per cento del fondale marino profondo, il che lascia notevoli lacune e imprecisioni nella comprensione della biodiversita’ globale. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati dell’Ocean Discovery League. Il team, guidato da Katy Croff Bell, ha utilizzato i dati relativi a circa 44mila immersioni in acque profonde, considerando le osservazioni condotte dal 1958 nelle acque di 120 Paesi. Nonostante copra il 66% della superficie terrestre, l’oceano profondo, a profondita’ superiori a 200 metri, resta in gran parte inesplorato. L’oceano profondo sostiene diversi ecosistemi e fornisce servizi essenziali, tra cui la produzione di ossigeno, la regolazione climatica, e svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della salute del nostro pianeta. Tuttavia, la ricerca su questo immenso ecosistema e’ fortemente limitata, principalmente a causa delle difficoltà tecniche e dei costi necessari per raggiungere le regioni marine remote. “Abbiamo bisogno di una comprensione molto piu’ approfondita degli ecosistemi e dei processi delle profondità oceaniche – sottolinea Bell, presidente dell’Ocean Discovery League – per poter prendere decisioni informate sulla gestione e la conservazione delle risorse”.

Secondo gli scienziati, meno di un centesimo dell’1% del fondale marino e’ stato coperto da registrazioni visive, pari a circa un decimo delle dimensioni del Belgio. Quasi il 30% delle osservazioni risale al 1980, il che ha portato a immagini a bassa risoluzione, fisse e in bianco e nero. Inoltre, Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Francia e Germania sono responsabili del 97% di tutte le osservazioni. Questa disparita’ nella copertura geografica e nella rappresentativita’ degli operatori ha portato la comunità oceanografica a basare gran parte della sua caratterizzazione dell’ecosistema oceanico profondo su questo campione incredibilmente piccolo e non rappresentativo. Alcune caratteristiche geomorfologiche, come canyon e dorsali, sono state oggetto di importanti ricerche, mentre vaste aree, tra cui pianure abissali e montagne sottomarine, rimangono inesplorate. “C’e’ cosi’ tanto da esplorare nei nostri oceani – assicura Ian Miller, direttore scientifico e innovativo della National Geographic Society – l’esplorazione delle profondita’ marine e’ fondamentale per comprendere meglio il piu’ grande ecosistema del pianeta. Queste informazioni saranno necessarie per adottare strategie adeguate alla protezione del mare”. “Speriamo che questi risultati – concludono gli autori – incoraggino una maggiore collaborazione scientifica, portando a una comprensione piu’ approfondita dell’ecosistema piu’ vitale del nostro pianeta”.