Scienza, i non vedenti usano il cervello per costruire mappe spaziali “sonore”

Le persone non vedenti possono costruire rappresentazioni dello spazio circostante integrando progressivamente gli echi dei suoni prodotti con la bocca, grazie a un processo di accumulo di informazioni nel cervello. Lo evidenzia uno studio guidato da Haydee Garcia-Lazaro e Santani Teng dello Smith-Kettlewell Eye Research Institute, pubblicato sulla rivista eNeuro. I risultati mostrano come l’attivita’ neurale si rafforzi con il susseguirsi dei segnali acustici, migliorando la capacita’ di localizzare oggetti. Nel corso degli esperimenti, quattro persone cieche esperte in ecolocalizzazione sono state confrontate con 21 soggetti vedenti in una stanza buia. I partecipanti non vedenti hanno dimostrato una maggiore precisione nell’individuare la posizione degli oggetti, con prestazioni che miglioravano all’aumentare dei “click” prodotti.

Questo suggerisce che il cervello integra le informazioni acustiche nel tempo, costruendo una mappa spaziale sempre piu’ accurata. Le analisi hanno evidenziato una correlazione tra l’attività cerebrale e la precisione nella localizzazione, indicando che il sistema nervoso accumula segnali successivi per affinare la percezione dello spazio. “Abbiamo osservato un processo di sommazione delle informazioni che consente di costruire progressivamente una rappresentazione dell’ambiente”, ha spiegato Garcia-Lazaro. Lo studio dimostra quindi che, in assenza della vista, il cervello puo’ utilizzare segnali sonori ripetuti per orientarsi nello spazio, sfruttando meccanismi di integrazione sensoriale. Secondo i ricercatori, questi risultati aprono la strada a nuovi programmi di addestramento per sviluppare l’ecolocalizzazione sia nelle persone non vedenti sia in quelle vedenti, con potenziali applicazioni nella riabilitazione e nell’assistenza alla mobilita’.