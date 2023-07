Scienza, i patogeni viaggiano nel tempo: ecco i rischi per ambiente 

Gli antichi agenti patogeni che fuoriescono dallo scioglimento del permafrost hanno un potenziale reale di danneggiare le comunità microbiche e potrebbero minacciare la salute umana. Lo dimostra uno studio guidato da Giovanni Strona del Centro comune di ricerca della Commissione Europea, pubblicato su PLOS Computational Biology. L’idea che gli agenti patogeni che viaggiano nel tempo, intrappolati nel ghiaccio o nascosti in strutture di laboratorio remote, possano liberarsi e causare epidemie catastrofiche ha ispirato generazioni di romanzieri e sceneggiatori. Sebbene lo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost stia dando a molti tipi di microbi dormienti l’opportunita’ di riemergere, i potenziali pericoli per salute umana e per l’ambiente posti da questi agenti sono stati difficili da stimare. Nello studio, attraverso simulazioni al computer, il gruppo di ricerca ha quantificato i rischi ecologici posti in essere da questi microbi. Gli scienziati hanno eseguito esperimenti di evoluzione artificiale in cui i patogeni digitali, simili a virus del passato, invadevano comunita’ di ospiti analoghe a quelle dei batteri. Una volta confrontato gli effetti degli agenti patogeni invasori sulla diversita’ dei batteri ospiti con la difformita’ delle comunita’ di controllo in cui non si e’ verificata alcuna invasione, la squadra di scienziati ha scoperto che nelle loro simulazioni, gli antichi patogeni invasori potevano spesso sopravvivere ed evolversi nella comunita’ moderna e circa il 3% diventava dominante. Mentre la maggior parte degli invasori dominanti ha avuto un effetto minimo sulla composizione della comunita’ piu’ ampia, circa l’1% degli invasori ha prodotto risultati imprevedibili. Alcuni hanno causato l’estinzione di un terzo delle specie ospiti, mentre altri hanno aumentato la diversità fino al 12% in piu’ rispetto alle simulazioni di controllo. I rischi derivanti da questo 1% di patogeni rilasciati possono sembrare piccoli, ma dato il numero enorme di microbi antichi regolarmente diffusi nelle comunita’ moderne, gli eventi epidemici rappresentano comunque un pericolo sostanziale. I nuovi risultati suggeriscono che gli agenti patogeni, che viaggiano nel tempo, potrebbero in realta’ essere potenti motori del cambiamento ecologico e minacciare la salute umana.