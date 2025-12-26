Scienza, i segnali chimici del cervello registrati per la prima volta grazie a un sensore

Un gruppo di scienziati ha sviluppato una nuova tecnologia in grado di registrare per la prima volta i segnali chimici in ingresso nei neuroni, rivelando una parte finora quasi invisibile del linguaggio del cervello. La scoperta, realizzata da ricercatori dell’Allen Institute in collaborazione con il Janelia Research Campus dell’Howard Hughes Medical Institute, e’ pubblicata sulla rivista scientifica Nature Methods. Il cuore della scoperta e’ una proteina ingegnerizzata chiamata iGluSnFR4, un indicatore molecolare di glutammato sufficientemente sensibile da rilevare il rilascio di singole vescicole di neurotrasmettitore a livello delle sinapsi.

A differenza delle tecniche precedenti, che permettevano di misurare soprattutto i segnali elettrici in uscita dai neuroni, il nuovo sensore consente di osservare direttamente i segnali chimici in ingresso, fondamentali per comprendere come le cellule nervose elaborano le informazioni. Il glutammato e’ il principale neurotrasmettitore eccitatorio del cervello ed e’ coinvolto in funzioni chiave come apprendimento, memoria ed emozioni. Alterazioni della sua trasmissione sono associate a numerose patologie neurologiche e psichiatriche, tra cui Alzheimer, schizofrenia, autismo ed epilessia. Secondo gli autori, la possibilità di monitorare questi segnali in tempo reale apre nuove prospettive per lo studio dei meccanismi alla base di tali malattie e per lo sviluppo di farmaci piu’ mirati.

“Finora riuscivamo a osservare solo metà della conversazione tra i neuroni”, spiega Kaspar Podgorski, ricercatore senior dell’Allen Institute e autore principale dello studio. “Con questo strumento possiamo finalmente misurare cio’ che entra nei neuroni, un tassello fondamentale che mancava alla neuroscienza”. Il nuovo indicatore permette di studiare come ciascun neurone integra migliaia di segnali in ingresso per generare una risposta, un processo alla base di decisioni, pensieri e ricordi. Secondo i ricercatori, la tecnologia potrebbe trasformare il modo in cui viene analizzata l’attività cerebrale, consentendo di osservare l’intera catena di comunicazione neuronale invece di frammenti isolati. La proteina iGluSnFR4 sara’ resa disponibile alla comunità scientifica attraverso Addgene, favorendo una rapida diffusione dello strumento nei laboratori di ricerca.