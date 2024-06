Scienza: ideato grazie all’IA nuovo antighiaccio più sostenibile

Sviluppare una miscela antighiaccio più efficace e sostenibile rispetto alle opzioni attualmente disponibili. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Scientific Reports’, condotto dagli scienziati dell’Universita’ Metropolitana di Osaka. Il team, guidato da Kai Ito, Arisa Fukats, Kenji Okada e Masahide Takahashi, ha utilizzato l’apprendimento automatico per analizzare i meccanismi di scioglimento del ghiaccio legati a soluzioni acquose di 21 sali e 16 solventi organici. Il gruppo di ricerca ha quindi condotto vari esperimenti per individuare l’opzione più efficace. Stando a quanto emerge dall’indagine, una miscela di glicole propilenico e soluzione acquosa di formiato di sodio poteva sciogliere efficacemente il ghiaccio, in modo più rapido e completo rispetto alle opzioni attualmente disponibili in commercio. Grazie al miglior funzionamento della sostanza, commentano i ricercatori, è necessario utilizzare una quantità minore di prodotto, riducendo sostanzialmente i rischi per l’ambiente. Questa opzione, continuano gli studiosi, non e’ corrosiva, per cui previene potenziali danni che potrebbero verificarsi in ambienti particolari, e puo’ essere impiegato anche nelle piste aeroportuali. “Il nostro antighiaccio – afferma Fukatsu – e’ efficace ed ecologico, e unisce i vantaggi dei sali e dei solventi organici. Questo lavoro fornisce nuovi spunti di riflessione sul processo che porta allo scioglimento del ghiaccio”. “Lo sviluppo di nuovi dispositivi mirati a ridurre il rischio che si crei del ghiaccio sulle strade – conclude Takahashi – potrebbe semplificare notevolmente le operazioni di pulizia delle carreggiate. Un prodotto particolarmente efficiente permetterebbe anche di ridurre l’impatto ambientale, dato che richiederebbe una quantità minore di sostanza da impiegare per ogni applicazione”.