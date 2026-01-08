Scienza, ideato un tracker oculare alimentato dal battito di ciglia

Sviluppare un tracker oculare che sfrutta l’energia del battito di ciglia per l’alimentazione, comodo come gli occhiali di tutti i giorni, ma che permette all’utente di controllare tecnologie. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Cell Reports Physical Science, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Qingdao, in Cina. Il team, guidato da Yun-Ze Long, ha ideato un prototipo di un dispositivo innovativo che sfrutta l’energia generata dal battito di ciglia per alimentarsi. I dispositivi di assistenza, spiegano gli esperti, consentono a chi non e’ in grado di muovere il corpo di controllare strumenti, come sedie a rotelle, o di comunicare attraverso il movimento degli occhi.

Queste tecnologie presentano però spesso dei limiti dovuti alle dimensioni e al peso. I ricercatori hanno sviluppato un sistema di eye tracking piu’ leggero che si autoalimenta. “Il nostro dispositivo – riporta Long – puo’ essere utilizzato per rilevare i movimenti oculari con elevata precisione, funziona al buio, non richiede alcuna fonte di alimentazione, e’ leggere e comodo come gli occhiali di uso comune”. Per raggiungere l’obiettivo, gli studiosi hanno creato un sistema basato sui principi dei nanogeneratori triboelettrici, che sfruttano l’elettrificazione e l’induzione elettrostatica per convertire l’energia meccanica in energia elettrica e possono raccogliere energia da fonti a bassa frequenza, come il battito delle palpebre. Il sistema accumula energia sufficiente ad autoalimentarsi, ma rileva anche movimenti oculari di appena 2 gradi con una precisione del 99 per cento. “Siamo rimasti particolarmente sorpresi – sottolinea Long – dalla capacità del sistema di mantenere un’elevata precisione anche in ambienti elettromagnetici rumorosi”. Tra le possibili applicazioni della tecnologia, gli studiosi riportano ambiti sanitari, di realta’ virtuale, guida intelligente ed esplorazione spaziale, e in generale situazioni per cui l’utilizzo con mani libere e’ essenziale. “Il nostro approccio – conclude Long – trasforma un semplice battito di ciglia in una fonte di energia e controllo. Il dispositivo e’ progettato per essere leggero, comodo e utile, ed e’ un esempio di come la tecnologia possa contribuire a rendere la vita quotidiana piu’ accessibile”.