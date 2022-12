Scienza, identificate 60 specie di piante candidate alla “de-estinzione”

Identificate 160 specie di piante candidate alla de-estinzione: un complesso studio condotto da un gruppo internazionale composto da 32 istituzioni di tutto il mondo, coordinato da Thomas Abeli e da Giulia Albani Rocchetti del Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre, in stretta collaborazione con l’Università di Pisa (Angelino Carta) e con l’Università di Pavia (Andrea Mondoni) ha studiato il potenziale di resurrezione di oltre 360 specie vegetali attualmente considerate estinte. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature Plants in due articoli intitolati Out-of-date datasets hamper conservation of species close to extinction e Selecting the best candidates for resurrecting extinct-in-the-wild plants from herbaria. La maggior parte di queste specie è probabilmente persa per sempre. Tuttavia, potrebbe esserci una possibilità di recuperare alcune di esse, come suggerito dalla scienza delle ‘De-estinzioni’ che si propone di sviluppare conoscenze e metodi per riportare in vita specie estinte. ”Per quanto riguarda le piante – dice Thomas Abeli, docente di biologia della conservazione dell’Università Roma Tre – molte si riproducono per mezzo di semi che possono rimanere vitali per molti decenni o secoli e potenzialmente svilupparsi in individui adulti. Esiste dunque la possibilità di riportare in vita piante estinte i cui semi sono conservati nelle collezioni naturalistiche, in particolare negli erbari. Questa ricerca rappresenta il primo passo verso tale direzione e ha permesso di individuare circa 160 specie estinte di cui ancora esistono semi in oltre 60 erbari di tutto il mondo”.