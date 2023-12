Scienza, identificati dal Mit nuovi antibiotici grazie all’intelligenza artificiale

Utilizzando l’intelligenza artificiale, i ricercatori del Mit identificano una nuova classe di candidati antibiotici. Questi composti possono uccidere lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), un batterio che causa infezioni mortali. Utilizzando un tipo di intelligenza artificiale nota come deep learning , i ricercatori hanno scoperto una classe di composti in grado di uccidere un batterio resistente ai farmaci che ogni anno causa più di 10.000 morti negli Stati Uniti.

In uno studio apparso oggi su Nature, i ricercatori hanno dimostrato che questi composti potrebbero uccidere lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) coltivato in una piastra di laboratorio e in due modelli murini di infezione da MRSA. I composti mostrano anche una tossicità molto bassa contro le cellule umane, rendendoli candidati farmacologici particolarmente buoni. Un’innovazione chiave del nuovo studio è che i ricercatori sono stati anche in grado di capire quali tipi di informazioni utilizzava il modello di deep learning per fare previsioni sulla potenza degli antibiotici. “L’intuizione qui è stata che potevamo vedere cosa veniva appreso dai modelli per fare le loro previsioni secondo cui alcune molecole sarebbero diventate buoni antibiotici. Il nostro lavoro fornisce una struttura efficiente in termini di tempo, risorse e meccanica, dal punto di vista della struttura chimica, in modi che non abbiamo avuto finora”, afferma James Collins, professore di ingegneria e scienza medica a Termeer presso l’Istituto di ingegneria medica e scienza (IMES) e il Dipartimento di ingegneria biologica del MIT. Felix Wong, postdoc presso l’IMES e il Broad Institute del MIT e Harvard, ed Erica Zheng, ex studentessa laureata della Harvard Medical School che è stata consigliata da Collins, sono gli autori principali dello studio, che fa parte del progetto Antibiotics-AI. Al Mit. La missione di questo progetto, guidato da Collins, è scoprire nuove classi di antibiotici contro sette tipi di batteri mortali, nell’arco di sette anni.

Negli ultimi anni, Collins e i suoi colleghi della Abdul Latif Jameel Clinic for Machine Learning in Health (Jameel Clinic) del Mit hanno iniziato a utilizzare il deep learning per cercare di trovare nuovi antibiotici. Il loro lavoro ha prodotto potenziali farmaci contro l’Acinetobacter baumannii , un batterio che si trova spesso negli ospedali, e molti altri batteri resistenti ai farmaci . Questi composti sono stati identificati utilizzando modelli di deep learning in grado di imparare a identificare le strutture chimiche associate all’attività antimicrobica. Questi modelli poi vagliano milioni di altri composti, generando previsioni su quali potrebbero avere una forte attività antimicrobica. Questi tipi di ricerche si sono rivelati fruttuosi, ma un limite a questo approccio è che i modelli sono “scatole nere”, il che significa che non c’è modo di sapere su quali caratteristiche il modello ha basato le sue previsioni. Se gli scienziati sapessero come i modelli fanno le loro previsioni, potrebbe essere più facile per loro identificare o progettare ulteriori antibiotici. “Ciò che ci proponevamo di fare in questo studio era aprire la scatola nera”, afferma Wong. “Questi modelli consistono in un numero molto elevato di calcoli che imitano le connessioni neurali e nessuno sa veramente cosa succede sotto il cofano.” Innanzitutto, i ricercatori hanno addestrato un modello di deep learning utilizzando set di dati sostanzialmente estesi. Hanno generato questi dati di addestramento testando l’attività antibiotica di circa 39.000 composti contro l’MRSA, quindi hanno inserito questi dati, oltre alle informazioni sulle strutture chimiche dei composti, nel modello. “Puoi rappresentare praticamente qualsiasi molecola come una struttura chimica e anche dire al modello se quella struttura chimica è antibatterica o meno”, dice Wong. “Il modello è addestrato su molti esempi come questo. Se poi gli dai una nuova molecola, una nuova disposizione di atomi e legami, può dirti la probabilità che si prevede che quel composto sia antibatterico. Per capire come il modello stava facendo le sue previsioni, i ricercatori hanno adattato un algoritmo noto come ricerca ad albero Monte Carlo, che è stato utilizzato per contribuire a rendere più spiegabili altri modelli di deep learning, come AlphaGo.