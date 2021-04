Scienza, il cervello umano moderno? E’ nato in Africa 1,7 mln di anni fa

Le strutture cerebrali moderne potrebbero essere emerse in Africa in un periodo di tempo compreso tra 1,5 e 1,7 milioni di anni fa. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del Dipartimento di Antropologia dell’Universita’ di Zurigo (UZH), che hanno analizzato i reperti fossili rinvenuti in Africa e in Asia e risalenti a circa uno o due milioni di anni fa, confrontando i dati con quelli relativi all’organo cerebrale di umani moderni e grandi scimmie. Gli esseri umani di oggi, spiegano gli autori, sono fondamentalmente diversi dalle scimmie per una serie di caratteristiche. Le prime popolazioni del genere Homo sono emerse in Africa circa 2,5 milioni di anni fa, ma le dimensioni dell’organo cerebrale erano dimezzate rispetto a quello degli esseri umani moderni, posizione e organizzazione delle regioni cerebrali erano inoltre molto diverse rispetto a quelle osservate nell’era moderna. Per stimare il momento evolutivo associato alla comparsa del cervello umano moderno, il gruppo di ricerca ha eseguito scansioni a tomografia assiale (TC) per esaminare i crani dei fossili di Homo che vivevano in Africa e in Asia da uno a due milioni di anni fa e confrontare i dati ottenuti con quelli relativi alle grandi scimmie e agli esseri umani moderni. “Le nostre analisi suggeriscono che le strutture del cervello umano come le conosciamo oggi sono emerse solo da 1,5 a 1,7 milioni di anni fa – afferma Christoph Zollikofer del Dipartimento di Antropologia dell’Universita’ di Zurigo – il cervello dell’uomo moderno si distingue principalmente per la struttura delle regioni del lobo frontale, responsabili della pianificazione e dell’esecuzione di schemi complessi di pensiero, di azione e linguaggio”. Le prime popolazioni Homo, che si sono diffuse dall’Africa, avevano cervelli primitivi, per cui ne consegue, secondo gli scienziati, che l’organo cerebrale moderno si sia evoluto circa 1,7 milioni di anni fa.