Scienza, il cioccolato nero nella dieta riduce il rischio diabete di tipo 2

Non solo comfort food e ingrediente ‘afrodisiaco’ delle cene di San Valentino. Per la scienza il cioccolato – rigorosamente fondente e non al latte – è anche un cibo amico della salute. Mangiarne 5 porzioni alla settimana è associato a una riduzione del rischio di diabete di tipo 2, secondo uno studio a lungo termine condotto negli Usa. I risultati sono pubblicati sulla rivista ‘Bmj’ e toccano un tema di sanità serio e impattante: il dato globale del diabete di tipo 2 è infatti destinato a salire a quota 700 milioni di pazienti entro il 2045. Perché i ricercatori della Harvard TH Chan School of Public Health, che firmano il lavoro, si sono concentrati sul cioccolato? Questo alimento contiene alti livelli di flavonoli, un composto naturale presente nella frutta e nella verdura, ed è stato dimostrato che i flavonoli favoriscono la salute del cuore e riducono proprio il rischio di diabete di tipo 2. Ma il collegamento tra il consumo di cioccolato e il rischio di questa patologia rimane controverso a causa di risultati incoerenti. C’è un vizio di fondo: la maggior parte degli studi precedenti non ha esaminato se il consumo di cioccolato fondente e al latte – che hanno un diverso contenuto di cacao, latte e zucchero – possa avere effetti diversi sul rischio di diabete di tipo 2. Per approfondire questo aspetto, i ricercatori hanno combinato i dati di tre studi osservazionali a lungo termine condotti negli Stati Uniti su infermieri e operatori sanitari senza alcuna storia di diabete, malattie cardiache o cancro al momento del reclutamento. “I nostri risultati suggeriscono che non tutto il cioccolato è uguale – evidenzia l’autore principale, Binkai Liu – Per chiunque lo ami, questo è un promemoria che fare piccole scelte, come scegliere il cioccolato fondente rispetto al cioccolato al latte, può fare una differenza positiva per la propria salute”. Utilizzando questionari sulla frequenza alimentare compilati ogni 4 anni, i ricercatori hanno analizzato le associazioni tra diabete di tipo 2 e consumo totale di cioccolato per 192.208 partecipanti e consumo di sottotipi di cioccolato (fondente e al latte) per 11.654 partecipanti in un periodo di monitoraggio medio di 25 anni. Poiché le variazioni del peso corporeo sono un forte predittore del rischio di diabete di tipo 2, gli autori hanno utilizzato questi questionari alimentari anche per valutare l’apporto energetico totale per i partecipanti.

Nelle analisi su tutti i tipi di cioccolato, 18.862 persone hanno sviluppato diabete di tipo 2. Dopo aver regolato i fattori di rischio personali, legati allo stile di vita e alla dieta, gli autori hanno scoperto che le persone che mangiavano almeno 5 porzioni a settimana di qualsiasi tipo di cioccolato (dove una porzione equivale a una barretta standard) mostravano un tasso significativamente inferiore del 10% di diabete di tipo 2 rispetto a coloro che mangiavano raramente o mai cioccolato. Nelle analisi per sottotipi di cioccolato, 4.771 persone hanno sviluppato diabete di tipo 2. Dopo aver regolato gli stessi fattori di rischio, le persone che mangiavano almeno 5 porzioni a settimana di cioccolato nero hanno mostrato un rischio significativamente inferiore del 21% di diabete di tipo 2, mentre non sono state trovate associazioni significative per l’assunzione di cioccolato al latte.