Scienza, il primo “buco nero triplo” scoperto da Mit e Caltech

Osservato per la prima volta un “triplo buco nero”: il nuovo sistema contiene un buco nero centrale nell’atto di consumare una piccola stella che sta spiraleggiando molto vicino al buco nero, ogni 6,5 giorni, una configurazione simile alla maggior parte dei sistemi binari; ma, una seconda stella sembra anche orbitare attorno al buco nero, sebbene a una distanza molto maggiore. Secondo le stime, questa compagna lontana orbita attorno al buco nero ogni 70.000 anni. A darne notizia uno studio condotto dai fisici dell‘Istituto di tecnologia del Massachusetts, MIT, e del Caltech, pubblicato su Nature.

Molti buchi neri finora rilevati sembrano far parte di una coppia. Questi sistemi binari comprendono un buco nero e un oggetto secondario, come una stella, una stella di neutroni molto piu’ densa o un altro buco nero, che si muovono a spirale l’uno attorno all’altro, attratti dalla gravita’ del buco nero per formare una coppia orbitale stretta. Ora, la scoperta promette di ampliare il quadro dei buchi neri, degli oggetti che possono ospitare e del modo in cui si formano. Il fatto che il buco nero sembri avere una presa gravitazionale su un oggetto cosi’ lontano solleva interrogativi sulle origini del buco nero stesso. Si pensa che i buchi neri si formino dalla violenta esplosione di una stella morente, un processo noto come supernova, tramite il quale una stella rilascia un’enorme quantita’ di energia e luce in un’esplosione finale prima di collassare in un buco nero invisibile. La scoperta del gruppo di ricerca, tuttavia, suggerisce che, se il buco nero appena osservato fosse il risultato di una tipica supernova, l’energia che avrebbe rilasciato prima di collassare avrebbe allontanato qualsiasi oggetto vagamente legato alla sua periferia. La seconda stella esterna, quindi, non dovrebbe essere ancora in giro. Invece, la squadra di scienziati sospetta che il buco nero si sia formato attraverso un processo piu’ delicato di “collasso diretto”, in cui una stella semplicemente crolla su se’ stessa, formando un buco nero senza un ultimo drammatico lampo. Un’origine cosi’ delicata difficilmente disturberebbe alcun oggetto lontano e vagamente legato. Poiche’ il nuovo sistema triplo include una stella molto lontana, questo suggerisce che il buco nero del sistema sia nato da un collasso piu’ delicato e diretto. E, mentre gli astronomi hanno osservato supernovae piu’ violente per secoli, il gruppo di ricerca sostiene che il nuovo sistema triplo potrebbe essere la prima prova di un buco nero formatosi da questo processo piu’ delicato. “Pensiamo che la maggior parte dei buchi neri si formi da violente esplosioni di stelle, ma questa scoperta aiuta a mettere in discussione questa ipotesi”, ha notato Kevin Burdge, Pappalardo Fellow presso il Dipartimento di Fisica del MIT e autore dello studio.