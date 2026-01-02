Scienza, la carta termica del futuro? Sarà a base di legno

Sviluppare un nuovo reagente che possa sostituire i materiali pericolosi presenti nella carta termica, senza alterarne le proprieta’. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati della Scuola Politecnica Federale di Losanna (EPFL). Il team, guidato da Jeremy Luterbacher e Harm-Anton Klok, ha ideato un sistema per utilizzare i derivati del legno in modo da soddisfare i requisiti della carta termica di stabilita’, convenienza e stampabilita’.

La carta termica, spiegano gli esperti, viene utilizzata continuamente per ricevute, etichette di spedizione, biglietti e scontrini: tutti questi prodotti si basano su rivestimenti termosensibili che permettono di far apparire un testo. Nello specifico, il calore innesca una reazione che porta a un testo scuro. La carta termica, pero’, ha un impatto ambientale significativo, perché viene prodotta su larga scala, maneggiata quotidianamente e spesso riciclata, il che consente alle sostanze chimiche di diffondersi nell’acqua e nel terreno. Per diversi decenni, la reazione e’ stata basata su un colorante trasparente e una sostanza come il bisfenolo A (BPA) o il bisfenolo S (BPS). Entrambi questi elementi, però, possono influire sugli organismi viventi interrompendo la segnalazione ormonale ed entrambi sono stati rilevati nell’ambiente e nell’organismo delle persone che maneggiano frequentemente scontrini.

Trovare alternative piu’ sicure ai bisfenoli e’ difficile perché la carta termica deve essere anche stabile, stampabile e conveniente. Nel 2022, precisano gli autori, il mercato globale della carta termica era valutato circa quattro miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i sei miliardi di dollari entro il 2030. Nell’ambito dell’indagine, i ricercatori hanno descritto un approccio innovativo per realizzare rivestimenti di carta termica che utilizzano la lignina, un componente del legno, insieme a un sensibilizzante derivato dagli zuccheri vegetali.

“Abbiamo sviluppato – riportano gli autori – formulazioni di carta termica, comunemente presenti in prodotti di uso quotidiano come ricevute, etichette per pacchi, biglietti aerei, e altro. Le firme tossiche di queste molecole di origine vegetale erano basse o nulle”. Gli scienziati si sono concentrati sulla lignina perche’ contiene gia’ gruppi chimici in grado di agire come sviluppatori di colore. Tuttavia, questa sostanza e’ generalmente scura e chimicamente disordinata, il che la rende inadatta alla stampa. Per ovviare a questa difficolta’, i ricercatori hanno utilizzato un metodo di estrazione controllata, chiamato frazionamento sequenziale assistito da aldeidi, per produrre polimeri di lignina di colore piu’ chiaro. Questa chimica era piu’ stabile. Per rendere la lignina reattiva alle temperature di stampa, il gruppo di ricerca ha aggiunto un composto che si scioglie quando riscaldato e favorisce l’interazione tra colorante e sviluppatore. Invece di utilizzare sensibilizzanti convenzionali a base di petrolio, hanno testato il diformilxilosio, una molecola derivata dallo xilano, uno zucchero presente nelle pareti cellulari delle piante.

Queste miscele sono state utilizzate per rivestire la carta e sono state testate su stampanti commerciali. I risultati hanno prodotto immagini nitide, con valori di densità del colore paragonabili a quelli della carta termica commerciale. I rivestimenti sono rimasti stabili anche se conservati vicino a una finestra per diversi mesi e i loghi stampati sono rimasti leggibili anche a distanza di un anno. Sebbene il contrasto delle immagini fosse ancora inferiore a quello della carta commerciale, le prestazioni erano paragonabili ai prodotti a base di BPA. I test di sicurezza hanno mostrato che l’alternativa a base di lignina era associata a un’attivita’ tossica di oltre due-quattro ordini di grandezza piu’ bassa rispetto al BPA. Anche se saranno necessari ulteriori sforzi per ottimizzare la qualita’ di stampa e la produzione su larga scala, concludono gli scienziati, i risultati indicano che formulazioni di carta termica piu’ sicure possono essere realizzate da biomassa non commestibili, utilizzando semplici fasi di lavorazione.