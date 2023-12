Scienza, la classifica dei protagonisti 2023: dal farmaco anti-obesità a ChatGpt

Dalla scoperta del farmaco anti-obesità a ChatGpt, l’emblema dei software di Intelligenza Artificiale: le due riviste scientifiche Nature e Science hanno stilato le loro classifiche annuali dei risultati e dei protagonisti scientifici più importanti del 2023, quelli che hanno avuto un effetto particolarmente profondo e di ampio respiro sulla scienza. La novità principale di quest’anno riguarda la top ten delle persone più influenti in ambito scientifico: tra donne e uomini è stato infatti aggiunto un undicesimo protagonista non umano, ChatGpt. Lo sviluppo dei farmaci noti come ‘agonisti del GLP-1’ è stato incoronato come la svolta scientifica più importante dell’anno dalla rivista Science. Due importanti sperimentazioni cliniche, infatti, hanno dimostrato in maniera molto evidente che questi farmaci producono benefici significativi per la salute che vanno oltre la perdita di peso, e altri studi ancora in corso stanno testando lo stesso approccio nel trattamento della tossicodipendenza, dell’Alzheimer e del Parkinson. In passato, i trattamenti farmacologici per l’obesità sono stati spesso intrecciati con la pressione sociale per perdere peso e, come sottolinea Science, con la convinzione diffusa che l’eccesso di peso rifletta una mancanza di forza di volontà. Ma ora, questa nuova classe di terapie farmacologiche, originariamente sviluppata per trattare il diabete, sta mostrando risultati molto promettenti. “Gli agonisti del GLP-1 hanno sollevato più domande che risposte”, scrive Holden Thorp, redattore capo della rivista: “Questo è il segno distintivo delle più importanti svolte scientifiche”. Questi farmaci, infatti, stanno imponendo importanti discussioni sul modo in cui viene considerata l’obesità, cosa che potrebbe aiutare a ridurre lo stigma sociale e il giudizio sul peso. Ma sono nate anche preoccupazioni circa il costo e la disponibilità dei farmaci, così come sugli eventuali effetti collaterali e sulla potenziale necessità di doverli assumere a tempo indeterminato. I medici hanno anche posto l’attenzione sul timore che vi ricorrano persone non obese o in sovrappeso, come soluzioni per dimagrire rapidamente. Oltre a ChatGpt, i 10 protagonisti ‘umani’ della scienza nel 2023 spaziano da Kalpana Kalahasti, la responsabile del successo della missione lunare indiana Chandrayaan-3, che ha reso l’India il quarto Paese ad atterrare sul satellite della Terra, alla Ministra brasiliana dell’Ambiente Marina Silva, che sta lottando per proteggere l’Amazzonia dal disboscamento e per ricostruire le istituzioni indebolite dal governo precedente: grazie alle sue azioni, la deforestazione è già diminuita del 22% tra agosto 2022 e luglio 2023 rispetto ai 12 mesi precedenti. Si è guadagnato un posto nella prestigiosa lista anche Katsuhiko Hayashi, che è riuscito nell’impresa di trasformare una cellula maschile di topo in una cellula femminile, più precisamente una cellula uovo in grado di essere fecondata e di produrre cuccioli vivi: un risultato che potrebbe aiutare a salvare specie sull’orlo dell’estinzione. Insieme a lui anche Annie Kritcher, che ha svolto un ruolo cruciale nei nuovi passi avanti compiuti verso l’ottenimento dell’energia nucleare da fusione e Svetlana Mojsov, che ha finalmente ottenuto il meritato riconoscimento per il suo ruolo nello sviluppo di farmaci dimagranti multimiliardari. Nel campo della salute Nature ha scelto Halidou Tinto, che grazie alle sue rigorose sperimentazioni condotte in Burkina Faso ha permesso lo sviluppo di un secondo vaccino contro la malaria che sarà presto disponibile, e Thomas Powles, che ha invece testato una nuova classe di trattamenti più efficaci contro il cancro grave della vescica. Completano il gruppo James Hamlin, un fisico che ha contribuito a smentire le affermazioni sensazionalistiche sull’ottenimento della superconduttività a temperatura ambiente del fisico Ranga Dias, Ilya Sutskever, pioniere di ChatGpt e di altri sistemi di AI, ed Eleni Myrivili: nominata primo ‘Chief Heat Officer’ delle Nazioni Unite, dovrà aiutare il mondo a prepararsi alle minacce del cambiamento climatico.