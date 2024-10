Scienza: le pause con lo smartphone aiutano la concentrazione degli studenti

Consentire agli studenti universitari di usare lo smartphone per un solo minuto può portare a un minor uso del telefono durante le lezioni e a punteggi più alti nei test. Lo rivela uno studio guidato da Ryan Redner, ricercatore della Southern Illinois University, pubblicato su Frontiers in Education. I telefoni possono essere strumenti utili nelle classi per ricordare agli studenti le scadenze o per incoraggiare una maggiore interazione tra studenti e insegnanti. Allo stesso tempo, possono essere fonte di distrazione. Gli studenti riferiscono di usare il telefono per scopi non accademici fino a dieci volte al giorno. Per questo motivo, in molte classi i telefoni non sono ammessi. Ora, alcuni ricercatori statunitensi hanno studiato se permettere agli studenti di usare i loro telefoni per brevissimi periodi di tempo, soprannominati pause telefoniche o tecnologiche, possa migliorare le prestazioni in classe e ridurre l’uso del telefono. “Dimostriamo che le pause tecnologiche possono essere utili per ridurre l’uso del cellulare nelle classi universitarie”, ha dichiarato Redner. “A nostra conoscenza, questa è la prima valutazione delle pause tecnologiche in una classe universitaria”, ha continuato Redner. Nel corso di un intero trimestre, i ricercatori hanno valutato sperimentalmente l’efficacia delle pause tecnologiche, della durata rispettivamente di uno, due o quattro minuti. In alcune sessioni bisettimanali, i ricercatori hanno introdotto pause altrettanto lunghe come condizione di controllo. Durante questi intervalli, gli studenti non potevano usare il telefono, ma erano incoraggiati a fare domande. Entrambe le pause si sono svolte dopo 15 minuti di lezione. Nello studio, per uso del telefono si intende anche il solo toccare lo smartphone. I risultati hanno mostrato che, quando sono state implementate le pause tecnologiche, gli studenti hanno generalmente usato il telefono meno spesso rispetto alle sessioni con pause per le domande. Durante le pause tecnologiche, della durata di un solo minuto, l’uso del telefono è stato minimo, il che le rende più efficaci nel ridurre il tempo trascorso dagli studenti al telefono durante la lezione. Non è ancora chiaro il motivo di questo fenomeno