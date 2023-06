Scienza, le teorie di Einstein e Eulero messe alla prova ai confini dell’Universo

Un team di ricerca guidato dall’Universite’ de Genève (UNIGE), Svizzera, ha sviluppato il primo metodo per testare insieme le teorie di Einstein ed Eulero in relazione all’accelerazione dell’espansione dell’Universo e alla materia oscura. Il cosmo e’ un laboratorio unico per testare le leggi della fisica, in particolare quelle di Eulero ed Einstein. Eulero descrisse i movimenti degli oggetti celesti, mentre Einstein descrisse il modo in cui gli oggetti celesti distorcono l’Universo. Dalla scoperta della materia oscura e dall’accelerazione dell’espansione dell’Universo, la validita’ delle loro equazioni e’ stata messa alla prova: sono in grado di spiegare questi misteriosi fenomeni? Proprio a questa domanda ritengono di poter dare una risposta gli studiosi che hanno pubblicato i loro risultati su “Nature Astronomy”. “Il problema e’ che i dati cosmologici attuali non ci permettono di distinguere tra una teoria che viola le equazioni di Einstein e una che viola l’equazione di Eulero. Questo e’ cio’ che dimostriamo nel nostro studio. Presentiamo anche un metodo matematico per risolvere questo problema. Questo e’ il culmine di dieci anni di ricerca”, spiega Camille Bonvin, professoressa associata presso il Dipartimento di Fisica Teorica della Facolta’ di Scienze dell’UNIGE e prima autrice dello studio.

Fino ad esso, secondo la Bonvin e i suoi colleghi, non si era potuto risolvere il problema perché mancava un “ingrediente”: la misurazione della distorsione temporale. “Fino ad oggi, sapevamo solo come misurare la velocità degli oggetti celesti e la somma della distorsione del tempo e dello spazio. Abbiamo sviluppato un metodo per accedere a questa misurazione aggiuntiva, ed e’ la prima volta”, afferma la Bonvin. Se la distorsione temporale non e’ uguale alla somma di tempo e spazio – cioe’ il risultato prodotto dalla teoria della relativita’ generale – significa che il modello di Einstein non funziona. Se la distorsione temporale non corrisponde alla velocità delle galassie calcolata con l’equazione di Eulero, significa che quest’ultima non e’ valida. “Questo ci permetterà di scoprire se nell’Universo esistano nuove forze o nuova materia, che violano queste due teorie”, spiega Levon Pogosian, professore al Dipartimento di Fisica della Simon Fraser University, in Canada, e coautore dello studio . Questi risultati daranno un contributo cruciale a diverse missioni il cui scopo e’ determinare l’origine dell’espansione accelerata dell’Universo e la natura della materia oscura. Tra queste quelle relative al telescopio spaziale EUCLID, che sara’ lanciato nel luglio 2023 dall’Agenzia spaziale europea (ESA), in collaborazione con l’UNIGE, e al Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), che ha iniziato la sua missione quinquennale nel 2021 in Arizona . C’e’ anche il progetto internazionale del radiotelescopio gigante SKA (Square Kilometer Array) in Sud Africa e Australia, che iniziera’ le osservazioni nel 2028/29. “Il nostro metodo sara’ integrato in queste diverse missioni. E’ gia’ il caso del DESI, di cui siamo diventati collaboratori esterni grazie a questa ricerca”, conclude Camille Bonvin.