Scienza, l’età dei primi passi per i bimbi? Influenzata da 11 marcatori genetici

Secondo una nuova ricerca dell’Università del Surrey, l’eta’ in cui i bambini muovono i primi passi e’ fortemente influenzata dai loro geni. Nel primo studio del suo genere, gli scienziati hanno analizzato le informazioni genetiche di oltre 70.000 neonati. Hanno identificato 11 marcatori genetici che influenzano l’eta‘ in cui i bambini iniziano a camminare, offrendo così molteplici bersagli per future approfondite indagini biologiche. In uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour, si e’ scoperto che la genetica e’ responsabile di circa un quarto delle differenze nel momento in cui i bambini muovono i primi passi. Per anni, i ricercatori sapevano che i fattori ambientali potevano influenzare l’eta’ in cui i bambini iniziavano a camminare, ma questa nuova scoperta dimostra che anche la genetica ha un impatto significativo. Suggerisce che, proprio come per altre caratteristiche come l’altezza, alcuni bambini potrebbero iniziare a camminare naturalmente prima o dopo a causa della loro predisposizione genetica. La professoressa Angelica Ronald, ricercatrice senior dello studio presso l’Università del Surrey, ha affermato: “La maggior parte dei bambini muove i primi passi tra gli 8 e i 24 mesi, quindi si tratta di un periodo ampio in cui avviene questa emozionante tappa. E’ un momento importante sia per i genitori che per il bambino; simboleggia una nuova fase nella vita di un bambino”. La dottoressa Anna Gui, autrice dello studio e ricercatrice presso l’Universita’ di Roma Tor Vergata e la Birkbeck University of London, ha affermato: “Finora non avevamo capito cosa causasse le grandi differenze tra i bambini nel momento in cui muovono i primi passi. I genitori spesso si preoccupano che camminare presto o tardi sia un brutto segno o che abbiano fatto qualcosa di sbagliato. Abbiamo scoperto che la genetica gioca un ruolo considerevole nell’influenzare il momento in cui questo traguardo si verifica”.