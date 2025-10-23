Scienza, l’illusione di spegnere il sole? Più rischiosa di quanto ipotizzato

Il raffreddamento artificiale del pianeta attraverso l’immissione di particelle riflettenti nell’atmosfera – una tecnica nota come solar radiation management of stratospheric aerosol injection (SAI) – potrebbe essere molto piu’ difficile, costosa e rischiosa di quanto suggeriscano i modelli teorici. Lo evidenzia uno studio della Columbia Climate School, pubblicato su Scientific Reports, che mette in discussione le ipotesi piu’ ottimistiche sulla fattibilita’ della geoingegneria solare. I ricercatori hanno analizzato i vincoli fisici, economici e geopolitici legati alla dispersione di aerosol nella stratosfera per riflettere la luce solare e contrastare il riscaldamento globale. “Anche i modelli più sofisticati sono idealizzati – ha spiegato V. Faye McNeill, chimica atmosferica della Columbia – perché simulano particelle perfette, di dimensione perfetta, collocate esattamente dove si vuole. Ma nella realta’, tutto questo e’ irraggiungibile e introduce una forte incertezza nei risultati”. La ricerca mostra che il fattore piu’ critico e’ la latitudine del rilascio: un’iniezione concentrata ai poli potrebbe alterare i monsoni tropicali, mentre una distribuzione all’equatore rischierebbe di modificare le correnti atmosferiche e il trasporto di calore verso le regioni polari. Inoltre, la mancanza di un coordinamento globale renderebbe quasi impossibile controllare gli effetti su scala planetaria. Oltre ai rischi climatici, emergono limiti tecnici e materiali. Gli autori, tra cui Miranda Hack, hanno valutato le alternative ai tradizionali aerosol solfatici, come carbonato di calcio, allumina, titanio, zircone e persino diamante, scoprendo che molti di questi materiali sono troppo rari o instabili per un uso massivo. “Molti candidati semplicemente non esistono in quantità sufficienti – ha spiegato Hack – o tendono ad aggregarsi, riducendo drasticamente la loro efficacia nel riflettere la luce solare”. Secondo Gernot Wagner, economista del clima alla Columbia Business School, “la realta’ della geoingegneria solare e’ molto piu’ complessa di quanto descrivano i modelli. Non accadra’ nel modo in cui il 99% degli studi la immagina”. Lo studio conclude che, tra incertezze scientifiche, rischi geopolitici e limiti tecnologici, la stratospheric aerosol injection non puo’ oggi essere considerata una soluzione affidabile contro il cambiamento climatico, ma piuttosto un intervento ad alto rischio e bassa prevedibilita’.