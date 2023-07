Scienza, l’Oceano cambia colore: tutta colpa del cambiamento climatico

Il colore dell’oceano e’ cambiato in modo significativo negli ultimi 20 anni e questo probabilmente e’ una conseguenza del cambiamento climatico indotto dall’uomo. E’ quanto riferiscono gli scienziati del MIT e del National Oceanography Center nel Regno Unito. In uno studio pubblicato su Nature, il team scrive di aver rilevato cambiamenti nel colore dell’oceano negli ultimi due decenni che non possono essere spiegati solo dalla variabilita’ naturale di anno in anno. Questi cambiamenti di colore, sebbene impercettibili all’occhio umano, si sono verificati in oltre il 56 per cento degli oceani del mondo, una distesa piu’ grande della superficie terrestre totale sulla Terra. In particolare, i ricercatori hanno scoperto che le regioni oceaniche tropicali vicino all’equatore sono diventate costantemente piu’ verdi nel tempo. Lo spostamento del colore dell’oceano indica che anche gli ecosistemi all’interno dell’oceano superficiale devono cambiare, poiche’ il colore dell’oceano e’ un riflesso letterale degli organismi e dei materiali nelle sue acque. “Ho eseguito simulazioni che mi hanno detto per anni che questi cambiamenti nel colore dell’oceano si verificheranno”, afferma la coautrice dello studio Stephanie Dutkiewicz, ricercatrice senior presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Atmosferiche e Planetarie del MIT e il Centro per la Scienza del cambiamento globale.

“Questo studio fornisce ulteriori prove di come le attivita’ umane stiano influenzando la vita sulla Terra su un’enorme estensione spaziale”, dice l’autore principale B. B. Cael del National Oceanography Center di Southampton, nel Regno Unito. “E’ un altro modo in cui gli esseri umani stanno influenzando la biosfera”. Tra i coautori dello studio anche Stephanie Henson del National Oceanography Center, Kelsey Bisson dell’Oregon State University ed Emmanuel Boss dell’Università del Maine. Il colore dell’oceano e’ il risultato di ciò che si trova all’interno dei suoi strati superiori, dicono i ricercatori. In generale, le acque di un blu intenso riflettono pochissima vita, mentre le acque piu’ verdi indicano la presenza di ecosistemi e principalmente di fitoplancton, microbi simili a piante che abbondano nell’oceano superiore e che contengono il pigmento verde clorofilla. Il pigmento aiuta il plancton a raccogliere la luce solare, che usano per catturare l’anidride carbonica dall’atmosfera e convertirla in zuccheri.