Scienza, Luna, fusione e staminali: ecco le principali promesse del 2025

Nuove missioni verso la Luna, terapie da cellule staminali all’insegna della medicina rigenerativa, passi verso l‘energia da fusione e grandi attese da intelligenza artificiale e computer quantistici: sono fra le principali promesse scientifiche del 2025. “Getteremo le basi per l’esplorazione umana della Luna e di Marte”, scrive la Nasa su X riferendosi al nuovo anno. Il riferimento è al programma Artemis che intende portare nuovamente astronauti sulla Luna, nonostante ritardi e slittamenti. Intanto altri lander privati si preparano a scendere sul suolo lunare, mentre l”astronomia è in fermento per l’attesa entrata in funzione in Cile dell’osservatorio Vera Rubin. I progressi importanti fatti nel 2024 dall’energia da fusione fanno sperare in nuovi record, mentre la fisica delle particelle attende che in Svezia venga acceso il nuovo acceleratore European Spallation Source, destinato a diventare la sorgente di neutroni più potente al mondo. L’intelligenza artificiale farà parlare ancora molto di sè, dopo i tanti risultati nel 2024 ne hanno dimostrato il valore come strumento per la ricerca. Dovrà però contendere la scena alle tecnologie quantistiche, alle quali le Nazioni Unite hanno dedicato il 2025. ‘Precisione’ è la parola chiave della medicina per il 2025, grazie a banche dati genetiche sempre più ricche e alle cellule staminali. Attesi anche nuovi esperimenti con i chip impiantabili: mentre la Neuralink di Elon Musk intende proseguire i suoi test, la Cina prevede di sperimentare nuove interfacce cervello-computer.