Scienza, modelli di pelle umana in 3D realizzati grazie alla bio-stampa

Nello studio di prova condotto da Carolina Motter Catarino e colleghi del Rensselaer Polytechnic Institute di New York è stata sviluppata un’innovativa metodologia per creare modelli di pelle umana 3D mediante la bio-stampa che incorpora strutture simili ai follicoli piliferi. I risultati completi sono pubblicati sulla rivista Science Advances. Questo metodo, che stampa le cellule dermiche ed epidermiche umane raccolte all’interno di un modello cutaneo attraverso una formulazione chiamata “bioinchiostro”, potrebbe rappresentare un importante contributo agli sforzi in corso per lo sviluppo di trapianti di pelle e il miglioramento dei test di tossicologia. Nonostante siano passati oltre 50 anni di ricerca volta alla creazione di modelli di pelle umana, i ricercatori hanno fatto fatica a replicare la complessita’ dei follicoli piliferi e delle ghiandole sebacee, strutture essenziali per la guarigione delle ferite, l’assorbimento chimico di farmaci topici e altre funzioni importanti. Una delle sfide principali consisteva nell‘incorporare le cellule delle papille dermiche (DPC), che contribuiscono alla rigenerazione del follicolo pilifero alla sua base. Alcuni studi avevano dimostrato che la distribuzione manuale di aggregati tridimensionali (sfere) di DPC umane sui modelli cutanei poteva generare fibre pilifere, ma finora i ricercatori non erano riusciti a ricreare fedelmente queste strutture a livello microscopico, ne’ erano stati in grado di scalare il processo. Gli avanzamenti recenti nella bio-stampa 3D hanno reso possibile un posizionamento piu’ efficiente e preciso di formulazioni cellulari vitali, aprendo la strada a una potenziale soluzione. In questo studio, Motter Catarino e i suoi colleghi hanno coltivato sfere contenenti DPC umane e cellule endoteliali del cordone ombelicale per produrre “bioinchiostri” per i follicoli piliferi e li hanno bio-stampati nello strato dermico di un modello di pelle realizzato con fibroblasti umani. Sopra lo strato dermico, hanno bio-stampato uno strato di separazione di collagene IV (un tipo specifico per la lamina basale della pelle) e, al di sopra di esso, uno strato epidermico con cellule cheratinocitarie e melanocitarie umane. Dopo 17 giorni, le cellule epidermiche si erano mosse verso lo strato dermico e il modello di pelle aveva sviluppato unita’ con strati concentrici che assomigliavano alla struttura 3D dei follicoli piliferi naturali. Questo approccio “potrebbe avere un impatto significativo sulla generazione di modelli di follicoli piliferi e avra’ probabilmente effetti nel campo della medicina rigenerativa, nonche’ nelle valutazioni di sicurezza ed efficacia nelle industrie cosmetiche e farmaceutiche”, scrivono gli autori dello studio.