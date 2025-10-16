Scienza, modificare la struttura dei nidi: così le formiche prevengono le epidemie

Le formiche modificano la struttura architettonica dei loro nidi per prevenire la diffusione di malattie ed epidemie all’interno della propria colonia. Lo rivela una ricerca dell’Università di Bristol , pubblicata su Science. Lo studio ha rilevato che i nidi delle colonie esposte a malattie presentano ingressi piu’ distanziati e separati, con meno collegamenti diretti tra le camere, riducendo cosi’ il rischio di contagio. Utilizzando la micro-TC per scannerizzare nidi di formiche nere, Lasius niger, in condizioni di infezione da spore fungine, i ricercatori hanno osservato che le formiche scavano nuovi tunnel, distanziano i passaggi e spostano verso posizioni meno centrali la regina, il cibo e le aree di incubazione delle uova, proteggendo le parti piu’ vulnerabili della colonia. Inoltre, le formiche infette tendono a isolarsi maggiormente in superficie, riducendo il contatto con il resto della colonia, mentre il comportamento di “autoisolamento” risulta molto efficace nel limitare la trasmissione, secondo simulazioni realizzate dal gruppo di ricerca. Questi adattamenti architettonici, combinati con altre strategie comportamentali come la pulizia reciproca con veleno disinfettante, costituiscono un'”immunita’ sociale” che protegge l’intera colonia. Lo studio suggerisce che modelli simili di gestione dello spazio potrebbero ispirare nuove strategie umane per la prevenzione delle epidemie, soprattutto nelle citta’ dove la necessita’ di bilanciare mobilita’ e riduzione dei rischi infettivi diventa sempre piu’ urgente. Questa e’ la prima evidenza che un animale non umano modifica attivamente la sua struttura ambientale per difendersi dalle malattie, dimostrando un grado sorprendente di adattamento sociale e architettonico nella lotta contro le infezioni.