Scienza, nanostelle di DNA e anticorpi per i biomateriali che imitano le cellule

Un team congiunto delle Università di Roma Tor Vergata e Sapienza ha sviluppato una nuova tecnologia che combina nanostrutture di DNA e anticorpi per creare micro-compartimenti programmabili in grado di imitare l’organizzazione interna delle cellule. Lo studio e’ pubblicato sul Journal of the American Chemical Society (JACS). Alla base della scoperta ci sono le nanostelle di DNA, molecole sintetiche con quattro bracci, tre dei quali dotati di sequenze adesive per l’auto-assemblaggio controllato, mentre il quarto ospita un antigene riconosciuto da anticorpi specifici. Quando l’anticorpo corretto e’ presente, collega le nanostelle tra loro formando micro-compartimenti sferici che possono apparire, dissolversi o riformarsi a seconda del segnale molecolare ricevuto. “Abbiamo dimostrato che DNA e anticorpi possono lavorare insieme come elementi costruttivi per creare strutture dinamiche simili a quelle delle cellule – ha detto Erica Del Grosso, ricercatrice principale e professoressa associata a Tor Vergata -. Questi micro-compartimenti potrebbero diventare nuovi strumenti diagnostici o piattaforme per la progettazione di biomateriali intelligenti”.

Il progetto, che integra esperimenti e modellazione teorica, ha coinvolto anche Francesco Ricci, professore ordinario a Tor Vergata, Sara Scalia, prima autrice e dottoranda, e Lorenzo Rovigatti, professore di fisica della materia teorica alla Sapienza. La ricerca e’ stata sostenuta da ERC, AIRC, MUR e NextGenerationEU.