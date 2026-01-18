Scienza, nel Dna dei “super anziani” due fattori che proteggono dall’Alzheimer

Scoperti due fattori genetici cruciali che proteggono dall’Alzheimer i cosiddetti ‘super anziani’, ovvero gli over-80 con funzioni cognitive paragonabili a quelle di persone di 20 o 30 anni più giovani. Il risultato, frutto di un grande studio condotto su 18.000 anziani di otto Paesi, è pubblicato sulla rivista Alzheimer’s & Dementia dai ricercatori del Vanderbilt University Medical Center negli Stati Uniti. Lo studio si è focalizzato in particolare su due varianti genetiche legate all’Alzheimer: il gene APOE-epsilon 4, che aumenta il rischio di malattia a esordio tardivo, e il gene APOE-epsilon 2, che invece conferisce protezione. Misurando la loro frequenza nel Dna delle persone con più di 80 anni, è emerso che i super anziani hanno il 68% di probabilità in meno di portare la variante pericolosa (APOE‑epsilon 4) rispetto ai coetanei con demenza da Alzheimer.

Inoltre, hanno il 19% di probabilità in meno di portare APOE‑epsilon 4 rispetto agli anziani cognitivamente normali della stessa età. Per quanto riguarda invece la variante genetica protettiva, i super anziani hanno il 28% di probabilità in più di essere portatori di APOE-epsilon2 rispetto ai coetanei cognitivamente normali, e il 103% di probabilità in più rispetto agli anziani con demenza da Alzheimer. “Con il crescente interesse verso super anziani – afferma la prima autrice dello studio, Leslie Gaynor – i nostri risultati incoraggiano notevolmente l’idea che i super anziani si riveleranno utili nella continua ricerca di meccanismi che conferiscono resilienza all’Alzheimer”.