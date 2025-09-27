Scienza, Notte Europea dei Ricercatori: all’Asi viaggio nel Tempo tra spazio e curiosità

Si è chiusa ieri la decima edizione della Notte Europea dei Ricercatori presso l’Agenzia Spaziale Italiana, un appuntamento atteso da chi ama la scienza, lo spazio e l’esplorazione. Quest’anno, il filo conduttore è stato il Tempo: da quello che scandisce un viaggio interstellare a quello che trasforma il corpo umano nello spazio, passando per i legami misteriosi tra luce, spazio e gravità. Un’intera serata che dalle 18:00 alle 23:00, tra conferenze, esperienze guidate e spettacoli, ha intrattenuto giovani e adulti. In Auditorium, si è svolta la conferenza “Il Tempo nello Spazio” con Mario Musmeci, Ettore Perozzi ed Edoardo Detoma, seguita dalla prima esibizione dell’Orchestra i Giovani Accademici. Il creator Jakidale ha intervistato i ricercatori Serena Pezzilli e Luca Di Fino e l’astronauta italiano dell’Aeronautica Militare Walter Villadei. Valerio Vagelli e Andrea Marinucci hanno invitato il pubblico a partecipare al quiz interattivo “Che tempo fa nell’Universo? La sfida cosmica dove ogni secondo conta”. A conclusione della serata in Auditorium l’Orchestra i Giovani Accademici ha eseguito colonne sonore cinematografiche ispirate allo spazio.

Il programma della serata ha visto anche Andrea Bonchi accompagnare i visitatori alla scoperta della missione Euclid e Barbara Negri raccontare come i segreti del passato possano aiutarci a capire l’origine della vita sulla Terra. Durante le visite guidate della sede ASI, che sono state molto partecipate, ci sono state attività e presentazioni a cura del team SSDC (ASI) che ha illustrato il metodo dei transiti degli esopianeti con i LEGO, gli effetti orbitali della variazione di temperatura e la ricerca del sito di atterraggio perfetto. “Progettare il proprio viaggio nel tempo” è stato il tema centrale della sessione Concurrent Engineering Facility; l’evento “In viaggio verso Marte: come vivremo su questo pianeta” ha richiamato la curiosità e l’interesse di giovani e adulti.