Scienza, nuova luce sul sistema immunitario: ecco come spegne le cellule infette

Sono state appena pubblicati su Nature due articoli che descrivono la struttura e la funzione di un sistema immunitario CRISPR recentemente scoperto che, a differenza dei sistemi CRISPR piu’ noti che disattivano i geni estranei per proteggere le cellule, spegne le cellule infette per contrastare l’infezione. Ad arrivare a questo importante risultato sono i biochimici Thomson Hallmark e Ryan Jackson della Utah State University, insieme ai loro collaboratori. “Con questo nuovo sistema, noto come Cas12a2, stiamo vedendo una struttura e una funzione diverse da qualsiasi cosa sia stata osservata fino ad oggi nei sistemi CRISPR”, afferma Jackson, assistente professore presso il Dipartimento di Chimica e Biochimica dello Stato dello Utah. I ricercatori dell’USU hanno lavorato insieme ai colleghi dell’Helmholtz Institute for RNA-based Infection Research della Germania, della società di biotecnologie con sede negli Stati Uniti Benson Hill e dell‘Universita’ del Texas ad Austin. La ricerca e’ supportata dal National Institutes of Health del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti. CRISPR, un acronimo gestibile per la parola ‘Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats’, ha catturato l’immaginazione di scienziati e cittadini comuni grazie al suo potenziale di modifica genetica. Lo studio delle sequenze di DNA CRISPR e delle proteine associate a CRISPR (Cas), che in realta’ sono sistemi immunitari batterici, e’ ancora un campo giovane, sebbene stia ricevendo un’attenzione diffusa per le sue applicazioni di modifica genetica e il recente Premio Nobel assegnato a Jennifer Doudna ed Emmanuel Charpentier. Jackson e Hallmark sono tra i ricercatori di tutto il mondo che decifrano la struttura di base di questi sistemi e ciò che li fa funzionare.