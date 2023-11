Scienza, nuovo sistema di acquacoltura trasforma il legno in nutrienti

Un gruppo internazionale di ricercatori ha sviluppato il primo sistema di allevamento di vongole nude al mondo in grado di trasformare il legno di scarto in nutrienti. La scoperta e’ frutto della collaborazione tra le Università di Cambridge e Plymouth ed e’ stata pubblicata sulla rivista Sustainable Agriculture. Queste lunghe vongole bianche d’acqua salata, note come bivalvi, dette anche lamellibranchi o pelecipodi, sono la classe di molluschi che cresce piu’ velocemente al mondo ed e’ in grado di raggiungere i 30 cm di lunghezza in soli sei mesi. Lo fa scavando nei detriti del legno e convertendoli in proteine altamente nutritive. I ricercatori hanno scoperto che i livelli di vitamina B12 nelle vongole nude erano superiori a quelli della maggior parte degli altri bivalvi e quasi il doppio di quelli delle cozze blu. Inoltre, con l’aggiunta di un mangime a base di alghe al sistema, le vongole nude possono essere arricchite con acidi grassi polinsaturi omega-3, nutrienti essenziali per la salute umana. I ricercatori hanno sviluppato un sistema di acquacoltura completamente chiuso che puo’ essere completamente controllato, eliminando i problemi di qualita’ dell’acqua e di sicurezza alimentare spesso associati all’allevamento di cozze e ostriche. Inoltre, grazie al design modulare, puo’ essere utilizzato anche in contesti urbani, lontano dal mare. “Le vongole nude hanno lo stesso sapore delle ostriche, sono altamente nutrienti e possono essere prodotte con un impatto ambientale davvero ridotto – ha dichiarato David Willer, Henslow Research Fellow presso il Dipartimento di Zoologia dell’Universita’ di Cambridge e primo autore del rapporto – l’acquacoltura delle vongole nude non e’ mai stata tentata prima; le coltiviamo utilizzando legno che altrimenti andrebbe in discarica o riciclato, per produrre cibo ricco di proteine e nutrienti essenziali come la vitamina B12″. Scientificamente chiamate Teredinidi, queste creature non hanno la conchiglia, ma sono classificate come molluschi bivalvi e sono imparentate con ostriche e cozze. Poiché le vongole nude non impiegano energia nella formazione della conchiglia, crescono molto piu’ velocemente di cozze e ostriche, che possono impiegare due anni per raggiungere una dimensione raccoglibile. Queste vengono consumate nelle Filippine, sia crude che pastellate e fritte come i calamari. Ma, i ricercatori ritengono che in Gran Bretagna le vongole nude saranno piu’ popolari come sostituto della carne bianca in alimenti trasformati come bastoncini di pesce e fishcake. “Abbiamo urgentemente bisogno di fonti alimentari alternative che forniscano un profilo ricco di micronutrienti della carne e del pesce, ma senza costi ambientali, e il nostro sistema offre una soluzione sostenibile – ha dichiarato Reuben Shipway, della School of Biological & Marine Sciences dell’Universita’ di Plymouth, autore senior del rapporto – passare dal consumo di hamburger di manzo a quello di crocchette di vongole nude potrebbe diventare un modo fantastico per ridurre la propria impronta di carbonio”. Gli scienziati stanno ora sperimentando diversi tipi di legno di scarto e di mangime algale nel proprio sistema per ottimizzare la crescita, il gusto e il profilo nutrizionale delle vongole nude e stanno lavorando con Cambridge Enterprise per commercializzare il sistema.