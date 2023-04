Scienza: onde cerebrali “in sintonia”? Gli studenti imparano meglio

Gli studenti il cui pattern di onde cerebrali e’ piu’ in sintonia con quelli dei loro compagni di classe e del docente imparano probabilmente meglio di coloro che non presentano questa ‘sincronia cerebro-cerebrale’, come mostra uno nuovo studio condotto da un team di ricercatori di psicologia ed educazione. I risultati, pubblicati sulla rivista Psychological Science, offrono nuove prospettive sul processo di apprendimento. “Questo e’ il primo studio che mostra che il grado di sincronia delle onde cerebrali degli studenti e dei docenti durante l’apprendimento nel mondo reale puo’ predire quanto bene gli studenti tratterranno le informazioni apprese in classe” afferma l’autore principale Ido Davidesco, professore associato presso la Neag School of Education dell’Università del Connecticut e ex borsista post-dottorato presso la New York University, dove lo studio e’ stato condotto. “Gran parte dell’apprendimento umano avviene quando interagiamo con gli altri, ma si sa molto poco su come questo processo si rifletta nell’attivita’ cerebrale degli studenti e dei docenti – aggiunge Suzanne Dikker, docente di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia della NYU e una delle autrici senior dell’articolo – questo lavoro rivela che gli studenti il cui pattern di onde cerebrali e’ piu’ in sintonia con quelli dei loro compagni di classe e del docente imparano probabilmente meglio”. La nostra comprensione di come il cervello supporti l’apprendimento in un contesto sociale e’ limitata perché di solito lo studio dell’apprendimento avviene in partecipanti singoli in ambienti di laboratorio controllati. Nell’articolo di Psychological Science, il team ha cercato di studiare la funzione cerebrale in un contesto di gruppo del mondo reale. Per farlo, i ricercatori hanno utilizzato l’elettroencefalografia (EEG).

Questo metodo ha permesso ai ricercatori di monitorare l’attività cerebrale elettrica di piccoli gruppi di studenti universitari e di un insegnante, senza che i partecipanti si conoscessero prima dello studio. In queste sessioni, gli insegnanti hanno tenuto brevi lezioni su una varieta’ di argomenti scientifici; durante il periodo di lezione, sia le onde cerebrali degli studenti che quelle degli insegnanti sono state monitorate. Successivamente, gli studenti hanno svolto test a scelta multipla per valutare ciò che avevano imparato. I ricercatori hanno scoperto che mentre gli studenti ascoltavano la lezione, le loro onde cerebrali diventavano sincronizzate tra loro. Inoltre, i ricercatori hanno osservato tale “sincronia cerebro-cerebrale” – cioe’ modelli di attivita’ cerebrale simili nel tempo – tra le onde cerebrali degli studenti e quando comparavano le onde cerebrali degli studenti con quelle dell’insegnante. Gli studenti la cui attività cerebrale era piu’ in sintonia con i loro coetanei e con l’insegnante hanno imparato meglio, come mostrato nei punteggi piu’ alti dei test post-lezione. In effetti, i ricercatori sono stati in grado di prevedere in modo efficace a quali domande del test gli studenti avrebbero risposto correttamente in base a quanto erano sincronizzate le loro onde cerebrali durante i momenti della lezione che corrispondevano a ciascuna domanda. Gli autori sottolineano che e’ la connessione tra gli studenti e con il loro istruttore che attiva il processo di apprendimento. In effetti, i ricercatori non sono stati in grado di ricavare quanto bene gli studenti conservassero le informazioni osservando le onde cerebrali dei singoli studenti: solo la sincronia nelle onde cerebrali tra studenti e insegnanti prevedeva quanto bene gli studenti imparassero. “I dati sul cervello raccolti simultaneamente da gruppi di studenti possono essere piu’ informativi dei dati raccolti dai singoli studenti”, osserva Davidesco. Gli altri autori dell’articolo erano Emma Laurent, una studentessa di dottorato presso l’Universita’ di Harvard, Henry Valk, un data scientist presso Pison Technology, Inc., Tessa West, professore presso il Dipartimento di Psicologia della NYU, Catherine Milne, professore presso la Steinhardt School of Culture della NYU., Istruzione e sviluppo umano, e David Poeppel, professore presso il Dipartimento di psicologia della NYU e amministratore delegato dell’Ernst Strungmann Institute for Neuroscience di Francoforte, in Germania.