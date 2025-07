Scienza, particelle di polvere del deserto possono innescare il congelamento delle nuvole

“Questo ha un impatto diretto sulla quantità di luce solare riflessa nello spazio e sulla quantità di precipitazioni generate”. I ricercatori si sono concentrati sulle nubi a fase mista, che contengono sia acqua superraffreddata che ghiaccio, e si formano tra -39 C e zero C. Queste nubi sono comuni alle medie e alte latitudini, soprattutto sull’Atlantico settentrionale, sulla Siberia e sul Canada. Sono note per essere estremamente sensibili ai cambiamenti del loro ambiente, in particolare alla presenza di particelle che nucleano il ghiaccio, derivanti principalmente dagli aerosol di polvere del deserto.

Confrontando la frequenza delle nubi ricoperte di ghiaccio con i livelli di polvere, i ricercatori hanno osservato uno schema sorprendentemente coerente: piu’ polvere e piu’ fredde sono le nubi, piu’ frequenti sono le nubi di ghiaccio. Inoltre, secondo i ricercatori, questo schema era quasi perfettamente in linea con quanto previsto dagli esperimenti di laboratorio sul modo in cui la polvere innesca il congelamento delle goccioline. Il modo in cui le nuvole si congelano influenza direttamente la quantita’ di luce solare che riflettono nello spazio e la quantita’ di acqua che rilasciano sotto forma di precipitazioni. Questi fattori sono vitali per i modelli climatici, ma fino ad ora molti di questi modelli non disponevano di un solido punto di riferimento per comprendere come funziona realmente il congelamento delle nuvole su scala globale. Le nuove scoperte stabiliscono un legame misurabile tra la polvere nell’aria e la frequenza del ghiaccio sulla sommita’ delle nubi, fornendo un parametro di riferimento fondamentale per migliorare le proiezioni climatiche.

Un nuovo studio, pubblicato su, dimostra cheprovenienti da deserti lontani, possononell’emisfero settentrionale della Terra. Questo sottile meccanismo influenzae il modo in cui producono pioggia e neve, con importanti implicazioni per le proiezioni climatiche. Basandosi su, gli autori della nuova ricerca guidati dallhanno scoperto che la polvere minerale del deserto – minuscole particelle sollevate dal vento e trasportate nell’alta atmosfera – puo’ innescareQuesto processo e’ particolarmente importante nelle regioni settentrionali, dove le nubi si formano spesso a temperature appena sotto lo zero. “Abbiamo scoperto che dove c’e’ piu’ polvere, le nuvole hanno molte piu’ probabilita’ di congelare in superficie”, spiega, ricercatore post-dottorato in fisica dell’atmosfera pressoe autore principale dello studio.