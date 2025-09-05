Scienza, per rilevare le microplastiche arriva il biosensore ricavato da un batterio

Sviluppare un biosensore che si attacca alla plastica producendo fluorescenza, in modo da facilitare il rilevamento delle microplastiche negli ambienti complessi. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista dell’American Chemical Society Sensors, condotto dagli scienziati della Hong Kong Polytechnic University. Il team, guidato da Song Lin Chua, ha creato un sensore vivente per le microplastiche dal batterio Pseudomonas aeruginosa.

Rilevate in ogni angolo della Terra, le microplastiche sono associate a una serie di effetti sugli ecosistemi e sulle catene alimentare. Misurarne l’abbondanza in natura puo’ indirizzare le risorse per la bonifica, ma gli attuali metodi di rilevamento sono lenti, costosi o altamente tecnici. L’approccio proposto dagli studiosi, invece, si basa su un batterio vivente che si lega alla plastica e produce fluorescenza verde. Il P. aeruginosa, commentano gli autori, e’ comunemente presente nell’ambiente e puo’ stabilire naturalmente biofilm sui materiali plastici, sebbene alcuni ceppi siano patogeni umani. Il gruppo di ricerca ha aggiunto due geni a un ceppo di laboratorio non infettivo del batterio, uno dei quali produce una proteina che si attiva quando le cellule batteriche entrano in contatto con la plastica, mentre l’altro produce una proteina fluorescente verde in risposta. Nei test di laboratorio, i batteri ingegnerizzati hanno mostrato fluorescenza in fiale contenenti pezzi di plastica e un terreno di coltura, ma non in fiale separate di altri materiali come vetro e sabbia. Una fluorescenza misurabile e’ stata prodotta entro 3 ore per diverse sostanze, come polietilene tereftalato e polistirene. Le cellule batteriche modificate sono rimaste attive fino a tre giorni in frigorifero, a temperature di circa 4 C, il che suggerisce che potrebbero essere trasportate sul campo. Per testare il sensore di microplastiche viventi come strumento di monitoraggio ambientale, i ricercatori hanno aggiunto la P. aeruginosa ingegnerizzata all’acqua di mare di un corso d’acqua cittadino. L’acqua e’ stata prima filtrata e poi trattata per rimuovere la materia organica prima dell’aggiunta dei batteri. In base ai valori di intensita’ di fluorescenza, i campioni d’acqua contenevano fino a 100 parti per milione di microplastiche. Ulteriori analisi dei prelievi hanno rivelato che le microplastiche erano principalmente tipi biodegradabili, come poliacrilammide, policaprolattone e metilcellulosa, che il biosensore ha rilevato nonostante i test iniziali fossero stati effettuati su polimeri tradizionali. “Questo biosensore – afferma Chua – offre un modo rapido, conveniente e sensibile per rilevare microplastiche in campioni ambientali in poche ore. Questo sistema potrebbe trasformare gli sforzi di monitoraggio su larga scala e aiutare a individuare i punti critici dell’inquinamento per analisi piu’ dettagliate”.