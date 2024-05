Scienza, proteina sensibile allo zucchero attiva la crescita delle piante

Alla base della crescita delle piante vi e’ un particolare meccanismo molecolare, regolato da una proteina che sale e scende a seconda del livello di zucchero, la principale fonte di energia delle piante. Lo rivela uno studio condotto dai biochimici del Brookhaven National Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, DOE, e dagli scienziati del Pacific Northwest National Laboratory, PNNL, del DOE, pubblicato sulla rivista ‘Science Advances’. La ricerca descrive il funzionamento di questo meccanismo e il controllo esercitato da una specifica proteina nel regolare la crescita delle piante, attraverso la produzione di prodotti ad alta intensità energetica o l’attuazione di una serie di misure per la conservazione di risorse preziose. Le proteine sono macchine molecolari, con pezzi flessibili e parti mobili. Capire come si muovono queste parti aiuta gli scienziati a scoprire la funzione che una proteina svolge negli esseri viventi e, potenzialmente, a modificarne gli effetti. “Questo lavoro rivela il meccanismo dettagliato che dice alle cellule vegetali ‘abbiamo un sacco di zucchero’ e poi come questa segnalazione influisca sulle vie biochimiche che innescano processi come la crescita delle piante e la produzione di olio”, spiega Jantana Blanford, biochimico del Brookhaven Lab e autore principale dello studio. La ricerca si basa su un precedente lavoro del gruppo di Brookhaven, che ha scoperto legami molecolari tra i livelli di zucchero e la produzione di olio nelle piante. Un obiettivo potenziale di questa ricerca e’ identificare proteine specifiche, e parti di proteine, che gli scienziati possono ingegnerizzare per ottenere piante che producano piu’ olio da utilizzare come biocarburanti o altri prodotti a base di petrolio.