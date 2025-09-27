Scienza, quattro ricercatori italiani nella “classifica 2%” di Stanford 

Alberto Mantovani, Giuseppe Mancia, Carlo La Vecchia e Giuseppe Remuzzi: sono questi gli studiosi operanti in Italia con il miglior punteggio nell’edizione di settembre 2025 dello “Science-wide author databases of standardized citation indicators” comunemente noto come la classifica di Stanford del 2 per cento dei migliori scienziati del mondo. Alberto Mantovani (97esimo nel ranking Stanford), Accademico dei Lincei, e’ patologo e immunologo, professore Emerito dell’Humanitas University e presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca; Giuseppe Mancia (319esimo) e’ medico e ricercatore italiano nel campo del sistema cardiovascolare, professore Emerito all’Universita’ Milano-Bicocca e Presidente della Fondazione Italiana sulla Ipertensione e Prevenzione Cardiovascolare; Carlo La Vecchia (443esimo), epidemiologo ed esperto nell’eziologia del cancro, e’ professore ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia all’Universita’ degli Studi di Milano; Giuseppe Remuzzi (493esimo), infine, nefrologo, Accademico dei Lincei, e’ Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. La classifica che ha riconosciuto lo straordinario contributo scientifico di questi studiosi e’ un ranking multidimensionale degli scienziati di tutto il mondo prodotta dal 2015 da un team di ricercatori guidato da John PA Ioannidis a Stanford.

Basato sui dati di Scopus , questo indicatore esplora circa 8 milioni di record di citazioni di scienziati al fine di classificare un sottoinsieme di 200.000 autori più citati in tutti i campi scientifici. La classifica viene ottenuta tramite un indicatore composito basato su sei parametri di citazione Citazioni totali ; Indice h di Hirsch ; Indice Schreiber hm aggiustato per co-autore; Il numero di citazioni di articoli come singolo autore; Il numero di citazioni di articoli come singolo o primo autore; Numero di citazioni di articoli come singolo, primo o ultimo autore. L’indice classifica i ricercatori in 22 campi scientifici e 174 sottocampi. Vengono prodotte diverse classifiche: in base all’intera carriera e all’anno più recente, con e senza autocitazioni. Ciò si traduce in quattro diverse configurazioni. La differenza tra questa classifica (chiamata c-score ) e il puro h-index è che e’ sensibile ai dettagli della co-autorialita’ e delle posizioni degli autori: configurazioni come singolo, primo e ultimo autore hanno maggiore enfasi. Molti autori sottolineano l’importanza dell’indice creato da Ioannidis nel contesto di descrizioni accurate, economiche e semplici dei sistemi di ricerca. Essere elencati nella classifica di Stanford e’ considerato prestigioso e si traduce in una maggiore visibilità degli scienziati, che puo’ tradursi in un maggiore potenziale di networking e per ottenere finanziamenti per la ricerca.