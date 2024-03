Scienza: radiazioni di stelle massicce modellano i sistemi planetari 

Le stelle massicce e la radiazione che emettono possono contribuire a formare e modellare i sistemi planetari. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Tolosa e dell’Universita’ di Parigi. Il team, guidato da Olivier Berne, ha utilizzato i dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb durante l’osservazione della Nebulosa di Orione. Il gruppo di ricerca ha esaminato un disco protoplanetario denominato d203-506, distante circa 1350 anni luce dalla Terra. Le stelle massicce, spiegano gli esperti, hanno una massa e una luminosita’ rispettivamente dieci e 100mila volte piu’ elevate rispetto al Sole, ed espongono tutti i pianeti che si formano nelle loro vicinanze a radiazioni ultraviolette molto intense. A seconda della massa della stella al centro del sistema, questa radiazione puo’ favorire lo sviluppo di pianeti, o disperderne la materia. Nell’ambito dell’indagine, gli scienziati hanno scoperto che, a causa dell’intensa radiazione di stelle massicce, un pianeta simile a Giove non sarebbe in grado di formarsi nel sistema planetario d203-506. Questi dati mostrano con una precisione senza precedenti il ruolo decisivo svolto dalle stelle massicce nella formazione dei sistemi planetari e apre nuove prospettive su come tali elementi cosmici possano svilupparsi.