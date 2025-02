Scienza, realizzata una mappa in 3D dell’atmosfera di un esopianeta

Astronomi dell’Osservatorio europeo australe (Eso) in Cile hanno scrutato l’atmosfera di un pianeta oltre il sistema solare, mappandone per la prima volta la struttura tridimensionale. Combinando le quattro unita’ del telescopio Very Large Telescope dell’Osservatorio europeo australe (Vlt dell’Eso), i ricercatori hanno scoperto venti potenti che trasportano elementi chimici come ferro e titanio, creando intricati modelli meteorologici nell’atmosfera del pianeta. La scoperta, illustrata in un lavoro su ‘Nature’, apre le porte a studi dettagliati sulla composizione chimica e sul meteo di altri mondi alieni. In particolare e’ stato esplorato il pianeta Wasp-121b (noto anche come Tylos), che si trova a circa 900 anni luce di distanza nella costellazione della Poppa. E’ un Giove ultra-caldo, un gigante gassoso che orbita cosi’ vicino alla sua stella ospite, tanto che un anno li’ dura all’incirca 30 ore terrestri, mentre la sua struttura e’ caratterizzata da lato rovente, poiche’ sempre rivolto verso la stella, e da un lato molto piu’ freddo. Esplorando in profondita’ l’atmosfera di Tylos, i ricercatori hanno rivelato venti distinti in strati separati, riuscendo a costruire una mappa in 3D dell’atmosfera, che ha fatto osservare la presenza di una corrente a getto che fa ruotare il materiale attorno all’equatore del pianeta, mentre un flusso separato a livelli inferiori dell’atmosfera sposta il gas dal lato caldo a quello piu’ freddo. In particolare, il flusso a getto sembra attraversare meta’ del pianeta, aumentando di velocita’ e agitando violentemente l’atmosfera mentre viaggia nel lato caldo di Tylos.

Per ricostruire la struttura 3D dell’atmosfera dell’esopianeta, i ricercatori hanno utilizzato sul Vlt dell’Eso, ‘Espresso’, uno strumento per combinare la luce delle quattro grandi unita’ telescopio in un singolo segnale e che raccoglie quattro volte piu’ luce di una singola unita’ telescopio, rivelando cosi’ dettagli anche molto piu’ deboli. Osservando il pianeta per un transito completo davanti alla sua stella ospite, ‘Espresso’ è stato in grado di rilevare le firme di piu’ elementi chimici, sondando di conseguenza diversi strati dell’atmosfera. Tracciando i movimenti di ferro, sodio e idrogeno, e’ stato possibile identificare la rotta dei venti rispettivamente negli strati profondi, medi e superficiali dell’atmosfera del pianeta. Inoltre, le osservazioni hanno anche rivelato la presenza di titanio appena sotto il flusso a getto, come evidenziato in uno studio correlato pubblicato su ‘Astronomy and Astrophysics’. Si tratta di una novita’ poiche’ precedenti osservazioni del pianeta avevano mostrato l’assenza di elemento, forse perche’ nascosto in profondita’ nell’atmosfera. Per scoprire l’atmosfera di pianeti piu’ piccoli, simili alla Terra, saranno necessari telescopi piu’ grandi, tra questi, l’Extremely Large Telescope (Elt) dell’Eso, attualmente in costruzione nel deserto di Atacama in Cile, e il suo strumento Andes.