Scienza, scoperta la “memoria visiva” che conserva gli oggetti anche se scompaiono

Il cervello umano conserva una rappresentazione degli oggetti anche quando scompaiono temporaneamente dalla vista, permettendo di mantenere una percezione stabile e coerente dell’ambiente. Lo dimostra uno studio guidato da Hazal Sertakan, dottoranda dell’Universita’ di Firenze, con Guido Marco Cicchini dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In) e David Burr, professore emerito dell’Universita’ di Firenze. La ricerca e’ pubblicata sulla rivista scientifica Current Biology. Nella vita quotidiana capita continuamente che un oggetto venga momentaneamente nascosto alla vista: un’auto che passa dietro un camion, un pedone che attraversa dietro un cartello stradale o una bicicletta che scompare per un istante dietro una siepe. Nonostante queste interruzioni, la percezione resta stabile e continuiamo a riconoscere gli oggetti senza difficolta’.

Per chiarire i meccanismi cerebrali alla base di questa capacita’, i ricercatori hanno messo alla prova due possibili spiegazioni: l’esistenza di una funzione specifica del sistema visivo capace di conservare una traccia degli oggetti nascosti oppure la semplice tolleranza del cervello verso brevi interruzioni della visione. Gli esperimenti hanno analizzato cosa accade quando un oggetto colorato in movimento passa dietro un ostacolo e rimane invisibile per oltre un secondo. Durante questo intervallo sono stati presentati nuovi stimoli lungo la traiettoria dell’oggetto per verificare se la sua presenza continuasse a influenzare la percezione. I risultati indicano che l’oggetto nascosto continua a modificare la percezione del colore degli stimoli presentati lungo il suo percorso. Questo comportamento suggerisce che il cervello mantiene attiva una rappresentazione dell’oggetto anche quando non e’ piu’ visibile. Il processo avviene nelle fasi iniziali dell’elaborazione visiva, tanto che altri sistemi percettivi – come quelli coinvolti nell’analisi del colore – utilizzano queste informazioni. “Parte di quello che vediamo non proviene direttamente dai nostri sensi, ma e’ il risultato di una costruzione interna del cervello”, spiega David Burr. “Se un oggetto si muove lungo una traiettoria regolare e poi scompare, il cervello dispone gia’ delle informazioni necessarie per prevedere dove riapparira’”. Secondo Guido Marco Cicchini il sistema visivo e’ in grado di costruire rapidamente una rappresentazione dettagliata degli oggetti e mantenerla per oltre un secondo anche quando non sono visibili. Comprendere questi meccanismi puo’ contribuire sia alla comprensione del funzionamento del cervello umano sia allo sviluppo di sistemi di visione artificiale piu’ affidabili e sicuri.