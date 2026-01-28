Scienza, scoperte le dinamiche cerebrali legate alle spese “folli”

L’essere umano e’ progettato per attribuire valore a qualcosa in cui ha investito impegno, tempo, risorse o denaro, anche se si tratta di parametri estremamente soggettivi. A esplorare questa curiosa dinamica uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati della Stanford Medicine. Il team, guidato da Neir Eshel, ha progettato una serie di esperimenti per comprendere il desiderio in relazione al gradimento. “Spesso – afferma Eshel – prendiamo decisioni sbagliate in base a cio’ in cui abbiamo investivo, anche se la probabilita’ di trarne effettivamente un vantaggio oggettivo e’ quasi nulla. Si tratta di un comportamento osservato in tutto il regno animale”. I ricercatori hanno descritto l’importanza della dopamina, una sostanza chimica del cervello che stimola il percorso di ricompensa. “C’e’ differenza tra desiderare qualcosa e apprezzarlo davvero – continua Eshel – nei nostri esperimenti, abbiamo osservato quanto gli animali apprezzassero qualcosa, cercando di distinguere gli scenari in cui l’oggetto del desiderio era disponibile e gratuito e quando invece richiedeva dei costi”. Il gruppo di ricerca ha identificato un possibile meccanismo neurale alla base della nota osservazione psicologica secondo cui diamo piu’ valore alle ricompense se ci impegniamo di piu’ per ottenerle: il rilascio di dopamina nello striato, a quanto pare, e’ fortemente influenzato dallo sforzo profuso per ottenere una ricompensa.

Nell’ambito dell’indagine, gli scienziati hanno considerato un modello murino per analizzare la base neurale dei ‘costi irrecuperabili’, l’insieme di tempo, denaro, impegno gia’ dedicato a un bene, un’esperienza o un senso di autostima. Gli autori hanno definito ‘costo’ il numero di volte in cui i topi hanno dovuto infilare il naso in un buco in una scatola o rischiare di subire scosse elettriche lievi o moderate alle zampe, per ottenere dell’acqua zuccherata o la stimolazione diretta del rilascio di dopamina nello striato. Per prima cosa, e’ stato determinato quanto gli animali cercassero di accedere alla ricompensa in assenza di costi, il che rivelava quanto ai topolini ‘piacesse’ lo stimolo positivo. Successivamente, in modo graduale, gli sperimentatori hanno aumentato il costo di acquisizione, necessario per ottenere la ricompensa. I risultati mostrano che l’aumento del costo della ricompensa innescava anche un maggiore rilascio di dopamina nello striato: esisteva una base biochimica per il concetto di ‘costo irrecuperabile’. “La dopamina – spiega Eshel – rafforza i comportamenti precedenti, per cui potrebbe riflettere costi irrecuperabili. Il rilascio della sostanza che abbiamo osservato potrebbe indurre a pagare i costi in futuro, anche se sono elevati”. Gli studiosi hanno poi scoperto che l’acetilcolina, un’altra sostanza chimica cerebrale, e’ essenziale per legare la quantita’ di dopamina rilasciata in seguito alla somministrazione di una ricompensa alla quantita’ di sforzo necessario per ottenerla. In altre parole, sforzi maggiori si traducevano in un aumento della produzione di acetilcolina, il che incrementava la quantita’ di dopamina rilasciata dalle cellule nervose e la relativa ondata di piacere.