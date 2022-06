Scienza, scoperto il “gene” della velocità: una mutazione rafforza la struttura dei tendini

una mutazione genetica che rafforza la struttura e l’elasticità dei tendini nei topi, consentendo loro di saltare piu’ lontano e correre piu’ velocemente dei normali roditori. A individuarla, un gruppo internazionale di scienziati che racconta la scoperta su Science. Lo studio ha anche mostrato che la mutazione era piu’ frequente in una coorte di 91 velocisti umani rispetto a 108 non atleti, suggerendo che la mutazione potrebbe conferire vantaggi atletici simili negli esseri umani. Nel complesso, le scoperte dipingono un ritratto piu’ completo della biologia dei tendini e suggeriscono che la proteina mutata potrebbe offrire un obiettivo terapeutico nei disturbi del sistema muscolo-scheletrico. In quanto “corde” centrali del sistema muscolo-scheletrico, i tendini svolgono un ruolo fondamentale nel movimento fisico e nell’esercizio. E’ stata identificatache rafforza la struttura e l’elasticità dei tendini nei topi, consentendo loro di saltare piu’ lontano e correre piu’ velocemente dei normali roditori. A individuarla, unche racconta la scoperta su. Lo studio ha anche mostrato che la mutazione era piu’ frequente in una coorte dirispetto a, suggerendo che la mutazione potrebbe conferire vantaggi atletici simili negli esseri umani. Nel complesso, le scoperte dipingono un ritratto piu’ completo della biologia dei tendini e suggeriscono che la proteina mutata potrebbe offrire un obiettivo terapeutico nei disturbi del sistema muscolo-scheletrico. In quanto “corde” centrali del sistema muscolo-scheletrico, i tendini svolgono un ruolo fondamentale nel movimento fisico e nell’esercizio.

Questi fasci di tessuto connettivo forte ed elastico aiutano a trasmettere energia dai muscoli alle articolazioni e possono anche immagazzinare energia elastica. I tendini possono diventare piu’ forti dall’attivita’ fisica e possono anche subire danni, ma gli attori molecolari che governano la biologia dei tendini non sono completamente compresi. Negli ultimi anni, i ricercatori hanno iniziato a esplorare il ruolo della genetica nelle prestazioni atletiche, che dipende fortemente dalla biologia dei tendini. In questo studio, gli esperti hanno esaminato i topi che ospitavano la mutazione R2482H in Piezo1, un canale ionico che rileva le forze meccaniche nelle ossa e in altri tessuti. Sorprendentemente, i topi mutanti hanno mostrato abilità atletiche inquietanti e potrebbero saltare piu’ lontano e correre piu’ velocemente dei topi selvatici, indicando che la mutazione conferiva maggiore potenza e velocita’ istantanea. Studi al microscopio hanno anche mostrato che i tendini di Achille dei topi mutanti Piezo1 erano sostanzialmente piu’ larghi, possedevano fibrille piu’ grandi e potevano immagazzinare piu’ energia elastica. I risultati nei topi hanno spinto i ricercatori a esaminare il potenziale impatto di una variante di lieve guadagno di funzione di Piezo1, comune negli afroamericani, giamaicani e africani occidentali, sulla capacita’ delle prestazioni fisiche umane. Lavorando con i dati del genoma di 91 velocisti giamaicani, il team ha osservato che la variante umana (E756del) era piu’ frequente nei velocisti rispetto a un gruppo di 108 studenti giamaicani non atletici. “La comprensione della meccanobiologia dei tendini mediata da Piezo1 potrebbe informare gli studi futuri sulle potenziali applicazioni per le prestazioni atletiche e le applicazioni mediche per i disturbi muscoloscheletrici, concludono gli autori.