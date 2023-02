Scienza: scoperto un “Girino spaziale” a 27 mila anni luce dalla Terra

Si chiamae’ una nuvola di gas identificatache sembra ruotare attorno a uno spazio privo di qualunque fonte luminosa. Descritto sull’, questo oggetto cosmico orbita attorno a quello che sembra essere un buco nero 100mila volte piu’ massiccio del Sole. Il team, guidato da Miyuki Kaneko, ha utilizzato i dati raccolti dalper osservare la curiosa nube di gas, che si trova nella costellazione del Sagittario. La forma curva, spiegano gli esperti, suggerisce che l’oggetto si stia allungando per via del movimento attorno a un oggetto massiccio e compatto, ma le misurazioni non hanno identificato elementi in grado di trattenere gravitazionalmente la nube. Per questo gli studiosi hanno ipotizzato che si tratti di un buco nero. Nei prossimi step, gli esperti sperano di utilizzare l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) per confermare la presenza di una singolarita’ o per identificare il corpo celeste attorno al quale il Tadpole ruota.