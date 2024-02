Scienza, scosse dalle tempeste marine: nuovo studio targato Ingv

Studiare i fenomeni meteo-marini con gli strumenti della sismologia al fine di ottenere una migliore comprensione degli eventi estremi anche conseguenti al cambiamento climatico. Questo l’obiettivo della ricerca Long-term analysis of microseism during extreme weather events: Medicanes and common storms in the Mediterranean Sea, appena pubblicata sulla prestigiosa rivista ‘Science of the Total Environment’.

Lo studio è stato condotto da un team di ricerca multidisciplinare del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Universita’ di Catania (Alfio Marco Borzi’, Andrea Cannata e Carmelo Monaco), dell’Osservatorio Etneo dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Flavio Cannavo’ e Vittorio Minio), del Royal Observatory of Belgium (Raphael De Plaen e Thomas Lecocq), del Dipartimento di Ingegneria dell’Universita’ di Palermo (Giuseppe Ciraolo), del Department of Geoscience dell’Universita’ di Malta (Sebastiano D’Amico), del Centro Nazionale per la Caratterizzazione Ambientale e la Protezione della Fascia Costiera, la Climatologia Marina e l’Oceanografia Operativa dell’Ispra (Carlo Lo Re e Marco Picone) e del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Universita’ di Bari (Giovanni Scardino e Giovanni Scicchitano).

Il Medicane (da MEDIterranean hurriCANE, cioe’ uragano mediterraneo) e’ un sistema di bassa pressione identificabile come un ciclone tropicale a piccola scala. Con quest’ultimo condivide alcune caratteristiche, tra cui forti piogge, venti e mareggiate, ma la sua durata e la sua intensita’ sono limitate a causa della ridotta estensione del mar Mediterraneo. Nonostante cio’, e’ in grado di produrre ingenti danni lungo le coste esposte costituendo un alto fattore di rischio a causa dell’elevata densita’ abitativa e delle infrastrutture produttive presenti. Le “tempeste stagionali comuni” sono, invece, le classiche perturbazioni stagionali come, ad esempio, le perturbazioni atlantiche in grado di produrre piogge, venti intensi e conseguentemente mareggiate. I forti venti generati durante questi ultimi eventi meteorologici causano un’intensificazione del moto ondoso con onde che possono anche superare i 3,5 metri di altezza.