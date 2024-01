Scienza, segreti di fisica in cucina: via al concorso Infn per le scuole

La fisica può aiutarci anche in cucina. Ricette, strumenti, tecniche di cottura e procedure corrette, ma anche convinzioni infondate ed errori incredibili. ScienzaPerTutti, il sito web di comunicazione della scienza dell’Infn-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, apre il concorso 2023-2024 per le scuole medie e superiori con il tema “La fisica è servita! Segreti di fisica in cucina”. In questa edizione, gli studenti e le studentesse dovranno scegliere una ricetta e raccontarla in un video di 4 minuti spiegando uno o più processi fisici che entrano in gioco nella procedura, nella tecnica o negli strumenti utilizzati per la preparazione. Giunto alla XIX edizione, il concorso è rivolto alle scuole secondarie di I e II grado di tutta Italia e degli istituti italiani all’estero. Le studentesse e gli studenti, divisi in tre categorie in base alla classe di appartenenza, sono invitati a sfidarsi. In premio giochi e kit scientifici, buoni da spendere in libreria, e gadget di ScienzaPerTutti. Possono partecipare squadre da 3-5 persone coordinate da un docente di riferimento che dovrà iscrivere le studentesse e gli studenti entro il 16 febbraio, mentre gli elaborati dovranno essere consegnati tutti insieme entro e non oltre il 27 marzo 2024. (Info e modulo di iscrizione https://scienzapertutti.infn.it/conc-sxt-2023-2024-la-fisica-e-servita).